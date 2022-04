Izegem Two maakt nog kans op titel: “Seizoen is al geslaagd”

Basket Izegem Two is bezig aan een winning streak van maar liefst elf matchen. Het won afgelopen weekend bovendien van leider Zwevezele en maakt zo nog kans op de titel in tweede provinciale.

“Het was een zenuwslopende wedstrijd, met veel kantelmomenten”, zegt de 19-jarige forward David Chalikachvili, die bedrijfsmanagement studeert aan Vives Kortrijk. “We liepen in de tweede helft vijftien punten uit. Uiteindelijk kwamen ze nog terug en dwongen ze verlengingen af. Die hebben we gewonnen op mentaliteit: de coach zei dat we alles moesten achterlaten op het veld, en dat hebben we gedaan. Zoals een echte ploeg.”

“Zaterdag spelen we tegen hekkensluiter Wervik, maar we mogen hen niet onderschatten. Maar als we op het elan van de voorbije weken verdergaan, zou het geen probleem mogen zijn. Momenteel missen we Redda Brigui (knie) nog, maar hij traint alweer rustig mee. Jakke Deltour Fierens (hand) is wel uit voor de rest van het seizoen.”

Merci, coach

“Ons seizoen is sowieso geslaagd. Het is onze elfde wedstrijd op rij die we winnen, we staan tweede en maken nog kans om kampioen te spelen. We zijn niet denderend aan het seizoen begonnen, maar je zag de ploeg gewoon groeien. Dat hebben we te danken aan ons harde werk, maar vooral ook aan coach Dimi, die van ons een echte ploeg heeft gemaakt”, besluit David, die nu bij de Two en de U21 speelt.

“Mijn focus ligt nu volledig hier. Wat de toekomst eventueel nog brengt, zal zichzelf wel uitwijzen.”

(RV)