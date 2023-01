Izegem Three tegenover Basket@Sea Four: “We maken goede kans op titel”

In derde provinciale A staan Basket Izegem Three en Basket@Sea Four op een gedeelde koppositie. Beide ploegen verloren nog maar één wedstrijd dit seizoen en zijn erop gebrand om zondag alleen aan de leiding te komen.

“We zijn zeker tevreden met het resultaat in de heenronde”, opent de 27-jarige guard Jorne Gevaert uit Meulebeke, die operator is bij d’Arta in Ardooie. Hij is al 12 jaar actief bij Basket Izegem en kwam toen over van De Westhoek Zwevezele. “Ik had zelf niet verwacht dat we zo goed zouden beginnen aan het seizoen en dit zouden kunnen volhouden.”

“Vorig jaar zijn er een aantal nieuwe spelers bijgekomen en hebben we wat tijd nodig gehad om ons aan te passen aan elkaar. Dit jaar spelen we met zo goed als dezelfde ploeg en hebben we kunnen verder bouwen op vorig seizoen, samen met aanvulling van sterke jeugdspelers. Daardoor kennen we zo’n goed seizoen.”

Harde wedstrijd

“Komend weekend spelen we de topper tegen Basket@Sea. Het zal een harde wedstrijd worden. Basket@Sea zal zeker heel gemotiveerd zijn, gezien het wedstrijdverloop in onze vorige ontmoeting. Zelf zullen we uiteraard even gemotiveerd zijn om de wedstrijd te winnen.”

“Als we kunnen verder spelen zoals we nu bezig zijn, denk ik dat we toch een mooie kans maken op de titel. Maar het zal er ook een beetje van afhangen hoe sterk de andere ploegen zullen zijn na de herindeling.”

“De sfeer in de ploeg is uiteraard fantastisch. Iedereen is heel gemotiveerd en gedreven om elke wedstrijd te willen winnen. We missen momenteel ook niemand wegens blessure of schorsing, en kunnen dus op een voltallige kern rekenen.” (RV)

Zondag 29 januari om 13.30 uur: Basket@Sea Four – Basket Izegem Three.