Izegem ontvangt rivaal Roeselare: “Wie titelambities heeft, moet thuis altijd winnen”

Basket Izegem One wil promoveren, en liefst met de titel. De basis is gebleven en er zijn enkele versterkingen bijgekomen, maar ze beseffen dat er nog ploegen zijn met die ambitie. Zoals Roeselare, dit weekend tegenstander.

“We zijn al begin augustus gestart met de voorbereiding; we hebben dus de volle twee maanden gehad”, vertelt de 38-jarige center Cédric Renaudin uit Bredene, die aan zijn derde jaar bij Basket Izegem begonnen is. “Dat is lang, zonder competitiematch, maar wel goed om automatismen te kweken en nieuwe spelers te integreren in de ploeg.”

“Het was eigenlijk een overbodige bekermatch, vorige week tegen de tweede ploeg van Sint-Truiden. Vorige jaar zijn we al gaan winnen bij de eerste ploeg van Sint Truiden (1ste landelijke, red.) en vorig weekend hebben we met veertig punten verschil gewonnen bij de tweede ploeg. Wel goed om nog wat vertrouwen op te doen voor de competitiestart.”

Geen excuus

“Dit weekend spelen we tegen Wytewa. Het zijn altijd leuke derby’s tegen Roeselare en direct een must win game voor ons, kwestie van een goede competitiestart te maken. We weten dat Roeselare zich ook gevoelig versterkt heeft en ook met ambities begint. Dat mag echter geen excuus zijn. Thuis moeten we altijd winnen, gezien onze eigen ambities.”

“Met minder dan de promotie naar tweede landelijke zijn we namelijk niet tevreden. En dan liefst nog met de titel, al weten we dat sommige ploegen zwaar ingekocht hebben en dus dezelfde ambities koesteren. Izegem is een mooie club, die beschikt over een loyale fan base en een stevige structuur qua jeugdwerking, waardoor we ook talent uit de regio kansen geven om door te groeien. Als wij naar landelijke kunnen gaan, dan kunnen we de baan vrijmaken voor onze tweede ploeg om naar eerste provinciale te promoveren.”

“De kern van de ploeg is ongeveer dezelfde als vorig jaar, aangevuld met enkele nieuwkomers. We hebben dus stevige fundamenten om verder op te bouwen. Met de ploeg van vorig seizoen hebben we op een haar na de promotie gemist, met onze versterkingen erbij moeten we dus hoger mikken.” (RV)

Zondag 2 oktober om 17.30 uur: Basket Midwest Izegem One – Wytewa Roeselare One