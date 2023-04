Izegem One ziet titel naar Wevelgem gaan: “Liever als kampioen overgaan”

The One van Basket Izegem deed wat het moest doen in de play-ups van eerste provinciale, maar was afhankelijk van de andere ploegen in de reeks om rechtstreekse concurrent Wevelgem een tik toe te dienen. Dat gebeurde helaas niet voor Izegem en Wevelgem kroonde zich vorig weekend tot kampioen.

“De play-ups zijn deels verlopen zoals verwacht, maar niet helemaal”, opent de 38-jarige center en kapitein Cédric Renaudin uit Bredene die aan zijn derde jaar toe is bij de One van Basket Izegem. Zijn vorige club was Zwevezele waar hij zes jaar de kleuren verdedigde. “Wel in de zin dat wij alles al gewonnen hebben. Namelijk een 7 op 7, maar niet in de zin dat andere ploegen er niet in geslaagd zijn om onze rechtstreekse concurrent Wevelgem een nederlaag toe te dienen.”

“Vorig weekend is Wevelgem kampioen geworden. Het is absoluut wel een ontgoocheling om net naast die titel te grijpen. Vooral omdat de nederlagen in de eerste ronde tegen onder meer Spurs en Vagant te vermijden waren. In Wevelgem hebben wij ook verloren met een halve ploeg. Thuis hebben we dit wel mooi kunnen rechtzetten maar in de play-ups waren we afhankelijk van de andere ploegen. Er staat ons nu nog één wedstrijd te wachten zondag thuis tegen Koekelare. In Koekelare hebben we gewonnen dus thuis moeten we dit ook doen om het seizoen mooi af te sluiten.”

“Het niveauverschil tussen eerste provinciale en tweede landelijke is niet zo groot dus het zal wel haalbaar zijn met deze kern. Echter zou ik liever enkel overgaan als de kampioen, maar het is echter de ambitie van de club om over te gaan, ook omdat onze Two-ploeg dan naar eerste provinciale kan doorschuiven.”

“De coach zal wel al bezig zijn met zijn huiswerk, maar versterkingen zijn altijd welkom in de ploeg.” (RV)

Zondag 30 april om 17.30 uur: Basket Izegem One – Red Sharks Koekelare One.