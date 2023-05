ION Waregem is hofleverancier op Final 4 met drie ploegen: “We behoren tot de beste opleidingsploegen”

Zaterdag en zondag staat in sporthal Winketkaai in Mechelen de Final 4 op het programma. De beste jeugdploegen van het land strijden er om het kampioenschap van België. ION Basket Waregem is bij de dames in elke reeks vertegenwoordigd.

Zowel bij de U14, de U16 en de U19 plaatste ION Basket Waregem zich voor de eindstrijd die beslist wordt in een halve finale op zaterdag en de finale op zondag. “We slagen er nu in om voor het tweede jaar op een rij met drie ploegen de Final 4 te spelen”, zegt Sportief Manager Caroline de Roose. “Daarmee behoren we bij de beste opleidingsploegen van het land. Ons doel is opleiden van jeugd en ze laten doorstromen tot TDW-niveau, tot ze klaar zijn voor een volgende stap. Daarvoor heb je een goeie onderbouw nodig. Daarvoor zijn we nu ook al erkend door andere ploegen. Hoe onze kansen liggen? Dat is altijd moeilijk te zeggen. Het is altijd een dubbeltje op zijn kant. Elke ploeg zal mentaal en tactisch goed voorbereid moeten zijn. De ploegen bewezen onderling in de verschillende competities dat alles heel dicht bij elkaar ligt. Een tikkeltje geluk zal nodig zijn op een goeie afloop. Dat we daar staan, net als in de finales van de Beker van Vlaanderen, is een erkenning van een mooi seizoen”, aldus de Waregemse.

U14

Jeugdcoördinator Nils Vandewoestyne, zelf ook coach van de U14, is bijzonder fier op het geleverde werk bij Waregem. Hij schat de kansen in van de drie ploegen. “Dat we met de U14 in de halve finale uitkomen tegen Liège Panthers is een beetje jammer”, vertelt de Kortrijkzaan. “In Vlaanderen zijn wij en in Wallonië is Luik het beste team. Tegen Luik kwamen we dit seizoen nog niet uit. Tegen Phantoms Boom en Pont-de-Loup, de twee ploegen in de andere halve finale wel. We bewezen al dat we beide teams aankunnen. Luik verloor dit seizoen nog geen enkele wedstrijd en ze speelden nog nooit een échte wedstrijd met inzet. Ze hebben een brede kern, net als wij. We kunnen het hen moeilijk maken. We hebben in ieder geval ervaring met close games.”

“De U16-ploeg kan zijn vierde Belgische titel op rij winnen. Jawel… een vierde op rij!” – Jeugdcoördinator Nils Vandewoestyne

U16

“De U16-ploeg van coach Tanja Popivoda kan zijn vierde Belgische titel op rij winnen. Jawel… een vierde op rij! Dat wil toch ook iets zeggen over de werking bij Waregem. Maar dan zal er 40 minuten focus nodig zijn in de halve finale tegen Kangoeroes Mechelen. Tanja is eergevoelig, dus ze zullen hun vel duur verkopen na de nipt verloren finale voor de Beker van Vlaanderen tegen dezelfde tegenstander.”

U19

“De U19 van Bram Van Wyngene zal met heel veel focus en overgave aan de halve finale tegen LDP Donza verschijnen. Voor sommige meisjes is dit hun laatste wedstrijd bij de U19. Ook voor Nastja Claessens is dit een laatste kans. Ze wil door de grote poort Waregem verlaten voor Castors Braine. Na de verloren finale in de Beker van Vlaanderen tegen Kangoeroes willen ze iets rechtzetten. Als ze hun taken correct uitvoeren, moeten ze in staat zijn de hoofdprijs te pakken. Ze willen een statement maken, zoveel is duidelijk.”