ION Waregem heeft play-offplek beet: “We zijn zeker niet kansloos”

ION Basket Waregem plaatste zich vorig weekend via de play-in voor de play-offs. Tegen Gembo Borgerhout werd het 49-80. In de eerste ronde kruist de ploeg van coach Jeroen Debaveye de degens met zijn ex-club House Of Talents Kortrijk Spurs.

“De cijfers laten alvast uitschijnen dat het een eenvoudige zege was”, analyseert Jeroen de wedstrijd tegen Gembo. “Ze kwamen 8-4 op voorsprong, maar daarna namen we over. In de tweede helft, waar ze nog even terug kwamen tot op 10 punten halfweg de derde periode, maakten we het redelijk vlot af. In de tweede ronde maakten we alvast een betere beurt. De sfeer, intensiteit en mindset zitten alvast heel goed. Met een acht op negen mogen we heel tevreden zijn. Door de finale van de beker van Vlaanderen te halen, is ons seizoen gered”, zegt Jeroen.

“We komen uit tegen Kortrijk Spurs die nu ook voor het eerst een wedstrijd speelt waar het echt op aankomt. De vraag is, hoe sterk gaan ze zijn in money-time. Wij zijn alvast de underdog tegen deze profploeg. In onze laatste onderlinge confrontatie, waar Kortrijk met 70-78 aan het langste eind trok, haalden wij zeker ons beste niveau niet. Ook zij waren niet op hun best. Dit is nu een totaal andere wedstrijd. De focus gaat nu volledig uit naar zondag, daarna zien we wel.”

Zondag 16 april om 15.30 uur: ION Basket Waregem – House Of Talents Kortrijk Spurs.