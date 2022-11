ION Basket Waregem wint burenduel tegen Kortrijk Spurs

In Sportcentrum De Treffer pakte ION Basket Waregem de volle buit tegen de buren van Kortrijk. Het werd 70-69 na een spannende slotfase.

Waregem moest het stellen zonder Kyra Billiaert. Kortrijk op zijn beurt kon nog niet rekenen op Ine Joris. Het was Waregem dat het best aan de partij begon. Twee bommen van Saar Bogaert brachten de stand meteen op 6-0. Een beresterke Klaudia Perisa bracht de Spurs in haar eentje op voorsprong: 8-11. De ingevallen Kato Bevernage zette Waregem terug op voorsprong met 4 punten op rij: 12-11. Bommen van Kapenga en Vindevogel zorgden voor 18-13 na tien minuten.

Aline De Munck zette meteen haar vrijworpen feilloos om: 20-13. De Kroatische Stojsavljevic milderde tot 24-19. Het duo Mestdagh-Perisa draaiden de rollen om: 33-34 aan de rust.

Waregem begon het best aan deel drie. Via Sanne Desplenter stond een zespuntenkloofje op het wedstrijdblad: 45-39. Een bonus die overeind bleef onder impuls van Bayart. Marie Vervaet bracht de stand in evenwicht na dertig minuten: 51-51.

De Spurs pakten meteen de leiding over in de slotperiode. Emma Vindevogel knalde Waregem van op afstand opnieuw op voorsprong. Een bom van Bogaert zorgde voor de 68-63-cijfers met nog dertig seconden te gaan. Mestdagh zorgde nog even voor twijfel vanop afstand, maar Bogaert zette haar twee vrijworpen daarna om. Een driepunter van opnieuw Mestdagh kwam te laat. Eindstand 70-69. Meteen de derde overwinning voor de meisjes van coach Frederic Claessens. Kortrijk blijft steken op twee zeges.

Waregem: Claessens 10 (10 reb.), Vindevogel 19, Kapenga 5 (12 reb.), Desplenter 7, Bogaert 19 (5×3), Bayart 4, Bevernage 4, Duhamel, De Munck 2.