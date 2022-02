ION Basket Waregem wil zich tonen tegen Basket Namur Capitale: “We gaan ons vel duur verkopen”

Zaterdagavond ontvangt ION Basket Waregem in Top Division de derde in de stand, Basket Namur Capitale. De ploeg van coach Frederic Claessens tankte alvast een flinke dosis vertrouwen door zijn laatste twee wedstrijden tegen rechtstreekse concurrenten naar zijn hand te zetten.

Net voor de winterbreak werd Basket Lummen nog vakkundig ingeblikt met 77-56-cijfers. Vorige week was ook Sparta Laarne een maatje te klein met 72-52 als eindstand. Een van de smaakmakers was de 17-jarige Nastja Claessens die met 19 punten en 11 rebounds een ruim aandeel had in het succes van haar ploeg. “We waren sowieso net als tegen Lummen klaar om deze partij te spelen”, vertelt de Deerlijkse. “We waren meteen bij de les. De concentratie was er en de scores gingen vlot binnen. Dit resulteerde in een 44-20-ruststand. Door die ruime voorsprong halfweg verslapte de aandacht wat, waardoor Laarne heel eventjes opnieuw tot op 13 punten kon sluipen. We kwamen echter nooit in de problemen, en diepten de bonus opnieuw uit tot een twintiger. Een zege die er moest komen willen we ons doel, de play-offs, halen.

Je kan gerust stellen dat we al stappen zetten tegenover vorig seizoen

Gestalte te kort

Zaterdag staat profteam Namur Capitale in de Treffer. “We mogen onszelf zeker niet onderschatten. Ook Lummen ging met niet eens zware cijfers onderuit tegen deze Waalse formatie. Ik ga natuurlijk niet zeggen dat we zullen winnen, maar we willen ons toch tonen. Beginnen we met dezelfde ingesteldheid als tegen Laarne en Lummen, dan kunnen we laten zien wat we in onze mars hebben. Sowieso gaan we gestalte te kort hebben. In de heenronde deed Saar Bogaert toch een heel goeie job tegen Batabe Zempare. De Russische Kamilla Ogun zal nog maar net terug zijn van de kwalificatiewedstrijden voor het wereldkampioenschap waar ze onder andere België partij gaven. Wij spelen in onze eigen zaal, dus kunnen we altijd iets meer.”

Fysiek sterker

“Na Namen volgen nog enkele belangrijke thuiswedstrijden in de strijd om de top acht, en het bijhorende play-offticket. Tegen Charleroi en Pepinster moeten we gewoonweg de punten thuishouden. We trekken nog naar Luik, die we het in de heenronde knap lastig konden maken (65-72). Ook in en tegen Kortrijk moet er misschien iets mogelijk zijn als we op ons best zijn. Je kan gerust stellen dat we al stappen zetten tegenover vorig seizoen. Fysiek zijn we een stuk sterker geworden, dat maakte het verschil in de voorgaande gewonnen matchen”, besluit Nastja Claessens. (ELD)

Zaterdag 19 februari om 20 u. 15: ION Basket Waregem – Basket Namur Capitale.