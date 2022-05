ION Basket Waregem versterkt zich met Tesse Kapenga

Met de Kortrijkse Tesse Kapenga heeft ION Basket Waregem een stevige transfer beet. De 19-jarige talentvolle power forward komt over van Castors Braine.

Tesse Kapenga begon met basketbal op zevenjarige leeftijd bij K-BTK Kortrijk. Als beloftevol jeugdtalent mocht Kapenga aan de slag bij Dynamite Deerlijk waar ze onder coach Benny Mertens indruk maakte. Daardoor versierde ze een transfer naar Castors Braine waar ze twee seizoenen actief zou zijn. Vorige week werd Braine vice-kampioen. Na Kyra Billiaert, Aline De Munck en Frances Duhamel is Tesse Kapenga de vierde inkomende transfer.

Polyvalente speelster

“Met Tesse hebben we een polyvalente speelster met nog heel wat groeimarge aangetrokken”, vertelt Sportief Manager Caroline de Roose. “Na Kyra Billiaert was zij de tweede transfer die we realiseerden. Op voorhand wisten we dat we shotkracht nodig hadden en een grote speelster inside. We denken dat de driehoeksverhouding met Emma Vindevogel en Nastja Claessens een heel goede combinatie zal zijn.”

“Bij ons zal ze kunnen rekenen op effectieve speelgelegenheid. We willen haar verder verfijnen en voorbereiden op haar verdere carrière. Er zal ook individueel met haar gewerkt worden om dit te bewerkstelligen. We zijn heel blij met haar komst, net als met de overige transfers.”

De voorlopige kern van ION Waregem bestaat uit Emma Vindevogel, Sanne Desplenter, Aline De Munck, Nastja Claessens, Saar Bogaert, Pauline Bayaert, Kyra Billiaert en Tesse Kapenga. (ELD)