ION Basket Waregem versterkt zich met Aline De Munck

De 18-jarige Aline De Munck is de tweede aanwinst voor volgend seizoen bij ION Waregem. De 18-jarige Power Forward komt over van Kangoeroes Basket Mechelen.

“Ik was toe aan een nieuwe uitdaging”, vertelt Aline De Munck, die in Putte woont. “Waregem is een club waar jonge speelsters volop de kans krijgen zich te ontwikkelen op het hoogste niveau. Als youngster kan je daar uitgroeien tot een vaste waarde. Die visie spreekt mij enorm aan.”

“Momenteel ben ik bezig aan mijn laatste jaar in de topsportschool. Volgend schooljaar studeer ik in Gent bedrijfsmanagement-rechtspraktijk, op een boogscheut van Waregem. Ik kijk alvast uit naar mijn nieuwe uitdaging waar ook mijn clubgenote Kyra Billiaert zal spelen.”

Nog groeimarge

Sportief Manager Caroline de Roose is alvast opgetogen met haar nieuwe aanwinst. “Aline past perfect in de visie om speelsters tussen de 17 en 20 jaar op te leiden, en zich verder te ontwikkelen. Aline heeft heel veel potentieel en nog veel groeimarge. We willen haar als speelster vervolledigen. Dit past perfect in het plaatje wat we voor ogen hebben.”

Aline De Munck (1,84 m) begon als vijfjarige bij SKW, trok als U8 speelster naar Duffel om daarna als U12 voor Pitzemburg uit te komen. Als 12-jarige maakte ze de omgekeerde beweging naar SKW. Dit jaar is ze actief bij fusieploeg Kangoeroes Basket Mechelen waarmee ze de Belgische Beker werd gewonnen. (ELD)