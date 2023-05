ION Basket Waregem versterkt zich met Alicia Courthiau

De dames van ION Basket Waregem hebben een eerste transfer beet. Alicia Courthiau komt over van landskampioen en bekerwinnaar Kangoeroes Mechelen.

Het 17-jarige toptalent maakt de overstap naar Waregem om zich verder te ontwikkelen in de beste omstandigheden. “Bij Kangoeroes Mechelen had ik een heel goede opleiding, maar ik wil nu een andere stap zetten”, vertelt Alicia, die volgend jaar in Gent voor lerares lager onderwijs wil studeren.

“Beste keuze”

“Ik denk dat ik bij Waregem meer initiatief zal moeten nemen en dat zal mijn spel ten goede komen. Toen Sportief Manager Caroline de Roose van Waregem mij contacteerde, was ik nog niet van plan om Mechelen te verlaten. Maar na een gesprek met haar was ik overtuigd dat dit de beste keuze is voor mij. Ik kijk er vooral naar uit om met andere coaches te werken. Sommige meisjes ken ik van bij de nationale jeugdselecties.”

Dit weekend verloor Alicia nog de finale van de Beker van België tegen… Waregem. “We hebben gevochten tot het einde, maar we waren moe. Ikzelf en Kyra Bruyndoncx stonden 40 minuten op het veld. We misten ook de geblesseerde Aïcha Bah”, aldus de Brusselse.