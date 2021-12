ION Basket Waregem verslaat Basket Lummen

In de hoogste klasse van het damesbasketbal won ION Basket Waregem zondagavond een must win game tegen Basket Lummen met het oog op een playoff plaats. Het werd 77-56.

Waregem, zonder Desplenter en T’Jollyn, begon meteen met het mes tussen de tanden: 8-0 na ruim twee minuten. Schillebeeks scoorde tegen, maar bommen van Krisper en Vindevogel brachten de stand op 16-3. Een kloofje die ook na 10 minuten standhield: 24-12. Het duo Bully-Knaepen namen hun ploeg op sleeptouw, waardoor de bezoekers stelselmatig van hun achterstand afknabbelden. 33-28 halfweg.

Na de break plaatsen de dames van coach Frederic Claessens meteen een 13-2 tussenspurt: 46-33. Een bonus dat ook na driekwart spelen nog overeind bleef: 56-42.

Ook in de slotperiode bleef Waregem collectief sterk acteren. Met nog zeven minuten op de klok knalde uitblinker Amy Desmet de twintiger op het bord: 65-44. Die werd nog uitgediept tot maximaal 25 punten via Claessens. Knaepen milderde in haar eentje tot de 77-56 eindstand. Deugddoende zege voor Waregem die zo zijn derde zege van het seizoen boekt.

Speelden: Marcou 7, Claessens 14 (11reb.), Vindevogel 15, Debaveye, Devos, Snauwaert 1, Bogaert 10, Bayart 6, Krisper 6, Desmet 18.

(ELD)