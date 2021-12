ION Basket Waregem verloor van titelkandidaat Kangoeroes Basket Mechelen: “Revanche nemen tegen Lummen”

In de hoogste klasse van het damesbasketbal was ION Basket Waregem vorig weekend een maatje te klein voor titelkandidaat Kangoeroes Basket Mechelen. Zondag staat het duel tegen rechtstreeks concurrent Basket Lummen op het programma. Marie-Astrid T’Jollyn hoopt na een lange blessure haar rentree te maken.

Mechelen nam meteen de touwtjes in handen, om die niet meer los te laten. De 42-85 eindstand was dan ook geen verrassing. “Al van in de eerste minuten was Mechelen de betere ploeg”, vertelt de 20-jarige Marie-Astrid T’Jollyn. “Toch lieten we bij momenten mooi basket zien. Hun sterke defense zorgde ervoor dat we moeilijk tot scoren kwamen. Aanvallend liep het dus iets minder tegen een ploeg die toch wel een klasse sterker was.”

De Waregemse was er na een hardnekkige voetblessure na twee maanden nog niet bij. “Ik ben stilaan weer aan het meetrainen. Deze week hoop ik van kine Renild Coorevits het licht op groen te krijgen, en misschien al zondag opnieuw op het veld te staan.”

De top acht is zeker nog mogelijk, als we nu enkele wedstrijden winnen

“Een scheurtje van vijf centimeter in een pees aan de onderkant van mijn voet hield me al sinds de wedstrijd tegen Kortrijk Spurs, waar ik het opliep, op 6 oktober aan de kant. Ik was net in goeie doen. Het herstel verliep echter trager dan dat ik gehoopt had. Nu ben ik eindelijk volledig hersteld. De wedstrijd in Lummen was de eerste die ik miste, nu hoop ik er wel bij te zijn.”

Zure nederlaag

Lummen staat zevende, Waregem negende. “We hopen revanche te kunnen nemen na de zure 79-77 nederlaag op hun veld. Dan zullen we hun bepalende speelsters uit de wedstrijd moeten houden, wat niet lukte in de heenronde. We lieten hen te veel in de wedstrijd komen, waardoor we heel lang op achtervolgen aangewezen waren. In de slotfase kwamen we terug, maar zij trokken alsnog aan het langste eind. Hopelijk slagen we daar nu wel in. We zullen van bij de opworp wakker moeten zijn, om hetzelfde scenario te vermijden. De top acht is zeker nog mogelijk, maar dan moeten we nu enkele wedstrijden beginnen te winnen. Tegen de rechtstreekse tegenstanders om de playdowns te ontlopen moeten we winnen. We ontvangen ze nog allemaal in ons eigen huis, De Treffer”, besluit Marie-Astrid. (Eddy Lippens)

Zondag 19 december om 17 uur: ION Basket Waregem – Basket Lummen.