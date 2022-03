ION Basket Waregem verliest van Phantoms Boom

In de hoogste klasse van het damesbasketbal verloor ION Basket Waregem zondagnamiddag op het veld van Phantoms Basket Boom met 82-60.

Waregem, dat moest het stellen zonder Bayart, begon het best aan de partij. Een bom van Marcou opende de debatten. Goyvaerts en Van Eupen draaiden de rollen om 6-3. Tot 10-8 bleven de roodwitten in het spoor van Boom. Het duo Adams-Joris zorgde voor een eerste kloof: 21-12. Zes punten op een rij van Van Hoof brachten de stand op 27-14 na 10 minuten. Zeven punten na elkaar van Claessens milderden tot 32-21.

De defensieve teugels werden strakker aangehaald waardoor de thuisploeg moeilijker tot scoren kwam. Vindevogel en Marcou lieten de achterstand slinken tot 38-31 halfweg. Na de break hield Noor Devos Waregem in de wedstrijd met een bom: 51-41. Een collectief sterk Boom kon echter zijn bonus aandikken tot 60-44 na driekwart spelen.

Overbodig slotquarter

In een overbodig slotquarter was het Emma Bell dat de twintiger op het bord zette. Een kloof die nog herleidt werd tot 16 punten, tot Bell in de slotminuut nog twee driepunters binnen knalde. Eindstand 82-60. Zaterdag ontvangt Waregem Spirou Charleroi.

Speelden: Marcou 8, Claessens 16, Vindevogel 2, Bogaert 17, Krisper 3, Debaveye 5, Devos 5, T’Jollyn 4.

(ELD)