ION Basket Waregem vat de terugronde aan met een verplaatsing naar Liège Panters: “We moeten er defensief staan”

Na een onderbreking van vijf weken vatten de dames van ION Basket Waregem de terugronde aan met een verplaatsing naar Liège Panters. De ploeg van Nina Marcou wil de positieve lijn doortrekken.

De laatste wedstrijd van ION Basket Waregem dateert al van 18 december. Toen werd er overtuigend gewonnen van Basket Lummen met 77-56-cijfers. Dit was de derde zege voor de ploeg van coach Frederic Claessens. Een deugddoener na negen nederlagen op rij. “Dit was een wedstrijd die moest gewonnen worden, en we waren dan ook opgelucht dat dit heel overtuigend was. Een collectief sterke prestatie”, zegt de 21-jarige Nina Marcou, bezig aan een knappe campagne. “Een enorme boost voor ons vertrouwen. Nu hebben we wel een onderbreking van vijf weken achter de rug. De wedstrijden tegen Phantoms Basket Boom en Sparta Laarne waren vanwege coronabesmettingen uitgesteld de afgelopen weken.”

“We zullen dus geen matchritme hebben. Met de kerstperiode hadden we een weekje rust, maar nu zijn we toch al een drietal weken terug aan het trainen. Zaterdag trekken we met Lummen in het achterhoofd met een goed gevoel richting Luik. In de heenronde konden we het de Walen knap lastig maken. Het werd toen 65-72. Tot op het einde bleef alles mogelijk. Op ervaring klaarden ze de klus. Wij verloren een beetje de controle in defensie. Wie weet kunnen we nu zorgen voor een stunt. Luik moet het stellen zonder Julia Franquin, toch wel een aderlating, maar het blijft een goeie ploeg.”

We staan momenteel negende, net een plaatsje te laag voor de play-offs

Stunten

Waregem mikt nog op de play-offs. Daarvoor is een plaats in de top acht nodig. De roodwitten staan momenteel negende. “Wij krijgen alvast nog onze rechtstreekse concurrenten op bezoek in de Treffer”, gaat Nina, studente revalidatiewetenschappen en kine verder. “Pepinster versterkte zich ondertussen met twee buitenlandse dames. Dat was bij ons niet ingecalculeerd. Daar hebben we geen controle over. Ook niet van de resultaten van onze tegenstanders onderling. Wij moeten alvast zorgen dat we thuis nog Laarne, Pepinster en Charleroi over de knie kunnen leggen. En misschien kunnen we nog tegen een ander team stunten”, aldus Nina Marcou, woonachtig in Kerkhove. (ELD)

Zaterdag 22 januari om 18.30 uur: Liège Panthers – ION Basket Waregem.