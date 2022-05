ION Basket Waregem Two wil seizoen in schoonheid afsluiten: “We moeten vol aan de bak”

Op de laatste speeldag nemen de heren van ION Basket Waregem Two het op tegen Basket SKT Ieper Two. Het is meteen de laatste wedstrijd van coach Kevin Van Meerhaeghe.

Met dertien overwinningen kan ION Basket Waregem Two terugblikken op een geslaagde campagne. Al zat er meer in, vindt coach Kevin Van Meerhaeghe. “Tot en met de onbegrijpelijke covidonderbreking waren we bezig aan een heel sterke reeks. Daarna gooiden blessures en studies roet in het eten. Ik heb niet meer het gevoel gehad dat we onze kansen konden verdedigen. Heel jammer na een sterke eerste seizoenshelft.”

“Zaterdag moeten we nog een keer vol aan de bak tegen de tweede in de stand SKT Ieper Two. Ik heb tegen de jongens gezegd dat dit een referentiematch is, net als tegen Avanti Brugge One vorige week.”

“Tegen Avanti konden we een periode op gelijke hoogste blijven, tegen Ieper hopen we dit iets langer te doen en misschien wel te verrassen. We kunnen niet rekenen op Robin Marreel en Noah Gebbert die bij de eerste ploeg aansluiten.”

Degradatiestrijd

“Toen ik een vijftal jaar geleden begon met de tweede ploeg waren we een ploeg die telkens tegen de degradatie moest strijden. We zijn een afstudeerproject waar de laatste drie jaar de progressie naar het behalen van resultaten merkbaar is.”

“Het vechten tegen de degradatie is verleden tijd. Ik ben trots dat we die stap hebben kunnen zetten. Ik heb hier de voorbije jaren veel tijd en energie in gestoken. Toch ben ik teleurgesteld dat ik niet echt mijn ding kon doen, deels wegens covid. Ik wou sneller vooruitgaan. We moeten ook met de Two-ploeg meer ambities hebben en zo de kloof met de eerste ploeg verkleinen.”

“Nu is die te groot. Hopelijk toont de club op korte termijn meer die ambitie en omkadering naar die jongens toe. Het rekruteren van spelers moet daar een van zijn. Meer jongens klaarstomen, zal een van de taken zijn van de nieuwe coach. Hopelijk kan hij er dan nog weer schwung insteken.”

“Ik deed het met veel plezier, maar het intensieve coachen ging ten koste van mijn gezin, nu wil ik herbronnen. Volgend seizoen zal ik supporter nummer één zijn van deze jeugdige ploeg. We zijn een van de weinige ploegen die alleen met jeugd aantreedt op dit niveau”, besluit Kevin.

(EL)