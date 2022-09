ION Basket Waregem Two versus House Of Talent Kortrijk Spurs: “Er zal een gezonde spanning zijn”

In eerste landelijke van het damesbasketbal staat het burenduel tussen ION Basket Waregem en House Of Talents Spurs zaterdagavond in De Treffer op het programma. We blikken vooruit met Nils Vandewoestyne (Waregem) en Tom Sarlet (Kortrijk), de twee beloftevolle coaches van beide ploegen.

De 29-jarige Nils Vandewoestyne begon zijn trainerscarrière bij Kortrijk Sport (3 jaar) en BTK (7 jaar). Na de fusie nam hij een sabbatjaar om drie jaar geleden de overstap naar Waregem te maken. In januari van dit jaar nam de Gullegemnaar de Two voor zijn rekening die hij tot op heden combineert met de meisjes U14 A niveau 1. Tom Sarlet begon met coachen bij Sijsele waar hij ook actief was als speler. De U10 tot de U21-ploegen had hij onder zijn hoede. Daarna volgde Dynamite Deerlijk in eerste nationale waar hij assistent-coach werd onder Benny Mertens. Daarna volgden de Three en nu voor het tweede jaar de Two-ploeg van Kortrijk Spurs. Beide coaches kijken uit naar het duel van zaterdag.

Hoe verliep de voorbereiding in aanloop naar deze clash?

Nils: “We mogen zeker niet klagen. Meestal waren we voltallig op enkele kleine blessures na. In de bekercompetitie hadden we de pech dat we twee forfaits hadden. Tegen Ternat en Gentson Two liep het naar behoren. Tussendoor speelden we in Calais, wat een leuke ervaring was. We verloren met zes punten verschil na een pittige match. Tegen Gentson One verloren we onze eerste competitiewedstrijd nadat we het gevoel hadden te kunnen winnen, maar we gaven het uit handen.”

Tom: “We hebben de voorbereiding kunnen afwerken zonder geblesseerden. We oefenden tegen Knesselare en Gentson en kruisten de degens met een eersteklasser in Luxemburg. Onze eerste competitiewedstrijd tegen Ieper werd gewonnen. Individueel lieten we al mooie dingen zien, maar er moet nog meer tempo zijn. We creëerden te weinig doelgevaar, we durven nog te weinig.”

Is jullie ploeg veel veranderd in vergelijking met vorig jaar?

Nils: “Als coach van de B-ploeg weet je wat je rol is: werken met jonge speelsters en ze klaarstomen voor de Top Division. Af en toe moet je dan eens iemand missen die doorschuift. Maar dat gebeurt telkens in goed overleg met coaches Frederic Claessens, Tanja Popivoda en Bram Van Wyngene. Met Marie Hubrecht en Laura Degros zag ik ook twee meisjes naar Wevelgem vertrekken. Amy Desmet, Hanne Debaveye en Marie-Astrid kwamen over van de eerste ploeg. Heel wat ervaring die we vorig jaar tekortschoten.”

Tom: “In het tussenseizoen zagen we Marie Vertriest en Naja Struma vertrekken naar reeksgenoot LDP Donza. Mira Ostyn is terug na een lange blessure, Laurine De Groof kwam erbij en Noor Leire komt over van de derde ploeg. Met de B-ploeg stomen we meisjes klaar voor onze A-ploeg. Daardoor is mijn ploeg soms niet voltallig, maar daar zijn goede afspraken over met coach Mestdagh. Iedereen krijgt speelminuten in het weekend.”

Wat verwachten jullie van de partij?

Nils: “Kortrijk is een ploeg die altijd enthousiast en gefocust aan een partij begint, wat ik soms wel mis. Hun focus en mindset is er steeds en tactisch staan ze er ook. Vorig jaar was hun zwakte hun gestalte, als je dat woord al mag gebruiken, maar dit jaar is dat wel aanwezig. Het verlies van Vertriest mag je zeker niet onderschatten. Ze spelen met jeugdspeelsters wat meteen hun zwakte, maar ook hun sterkte kan zijn. Iedereen kent iedereen van bij de jeugd, er zal een gezonde spanning zijn.”

Tom: “Deze derby leeft altijd. Er is wederzijds respect tussen beide ploegen. Ook vorig jaar kregen we twee leuke matchen te zien. Waregem is een ploeg die enorm agressief is en voor elke bal gaat. Nooit leuk om tegen te spelen. Eigenlijk ben je geen seconde op je gemak. En dat houden ze 40 minuten vol. We zullen alert moeten zijn. Vorig jaar was hun ploeg nog te jong, er zat toen geen constante in hun focus.”

Wat is het doel dit seizoen?

Nils: “We ambiëren de middenmoot. We zijn een wipplank naar de eerste ploeg die over enkele jaren top wil zijn in eerste landelijke. De kloof tussen de vijfde en achtste is niet zo groot. We moeten dus op de linkerkolom mikken.”

Tom: “Eerste landelijke is een reeks die versterkt is. Vorig jaar werden we derde, nu is top vijf misschien een haalbare ambitie. Gentson, Willebroek, Aalst en Boom zullen bovenaan het klassement terug te vinden zijn.” (ELD)

Zaterdag 1 oktober om 19.15 uur: ION Basket Waregem Two – House Of Talents Kortrijk Spurs.