ION Basket Waregem Two neemt het op tegen Phantoms Basket Boom Two: “We moeten geen schrik hebben”

In eerste landelijke van het damesbasketbal won ION Basket Waregem Two drie van zijn laatste vier wedstrijden. Tegen Okapi Aalst werd vorig weekend echter verloren met 63-68. Dit weekend staat de ploeg van Marthe Snauwaert tegenover leider Phantoms Basket Boom in de Braxhall.

“We zijn heel blij dat we nog eens kunnen proeven hoe een overwinning smaakt”, vertelt de 21-jarige Marthe Snauwaert. “Dit kwam er wel met de hulp van speelsters uit de eerste ploeg. Tegen Aalst stonden we maar met zes speelsters van onze Two-ploeg op het wedstrijdblad. Corona en blessures gooiden roet in het eten. Dus kwam er opnieuw versterking uit de One.”

“Aalst is een sterke ploeg waartegen we het lastig hadden met hun zone. Wij speelden echter niet op niveau, waardoor we uiteindelijk aan het kortste eind trokken. Superjammer, we hadden graag die vijfde van het seizoen binnengehaald. Ikzelf was teleurgesteld van mijn eigen prestatie.”

“Dit was een slechte wedstrijd, maar van de eerste helft van het seizoen ben ik toch best tevreden. Ik trad ook al enkele keren aan bij de eerste ploeg. Het niveauverschil tussen beide reeksen is groot. Ook wordt er anders en meer getraind. Het was alvast een leuke leerrijke ervaring.”

Geen dalers

“Dat er hulp kwam van de eerste ploeg de afgelopen wedstrijd was om een degradatie te vermijden. Maar ondertussen is er beslist dat er geen dalers zijn. Dat neemt natuurlijk de druk weg, en geeft rust. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat we geen resultaten meer willen halen.”

Zaterdag staat Phantoms Basket Boom op de kalender. “Ik denk niet dat we schrik moeten hebben van Boom”, gaat de studente voedingstechnologie verder. “Nu treden we voor het eerst terug aan zonder inbreng van de One. In de heenronde acteerden we goed tegen hen, het was zelfs geruime tijd spannend. Maar op hun veld zal dit andere koek zijn. Hier kunnen we alleen maar uit leren, en ervaring opdoen.”

“Nu willen we vooral tegen de ploegen die rond ons staan goed spelen. Voor volgend seizoen zal het afwachten zijn hoe de ploeg er zal uitzien. Ik hoop in ieder geval dat we een minder lastig jaar tegemoet gaan. Dit was ons eerste jaar in de reeks, we wisten niet waar we aan toe waren”, besluit de Deinse Marthe Snauwaert.

(ELD)

Zaterdag 12 februari om 20.30 uur: ION Basket Waregem Two Phantoms Basket Boom Two

ION Waregem telde na negen speeldagen amper één overwinning. Vier speeldagen later zijn dit er al vier. Daarmee laten de youngsters van Waregem drie ploegen achter zich.