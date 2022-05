ION Basket Waregem Two blikt tevreden terug: “We mogen trots zijn op de progressie dit seizoen”

In eerste landelijke van het damesbasketbal speelt ION Basket Waregem Two op de laatste speeldag tegen House Of Talents Kortrijk Two. De ploeg van kapitein Charlotte Vanhoutte kan terugblikken op een geslaagde campagne.

“Met een negende plaats momenteel mogen en moeten we heel tevreden zijn”, zegt de 27-jarige Charlotte Vanhoutte. “Dit is beter dan verwacht. Al moet gezegd dan een aantal zeges met de hulp van enkele speelsters van de eerste ploeg waren.”

“Daarin moeten we realistisch zijn en dit nuanceren. Maar tegen Willebroek bijvoorbeeld speelden we zonder hun hulp een heel goede wedstrijd, wat niemand verwacht had. Deze groep maakte gedurende het seizoen grote vooruitgang.”

“Die progressie kwam er zeker mee door de inbreng van die speelsters van de eerste ploeg die de groep een enorme boost gaven. Van hen leerden onze jonge speelsters veel bij. Maar de sfeer bepaalde heel veel. We zijn een vechtersploeg die er steeds voor gaat.”

Andere manier van spelen

“Onze laatste wedstrijden tegen Avanti Brugge en de Antwerp Giants konden we eveneens winnend afsluiten. Maar dit waren niet meteen hoogstaande partijen. Voor de supporters en ouders waren dit niet de aangenaamste duels. Voor de meeste meisjes was dit het eerste seizoen in een damescompetitie.”

“Dit is een andere manier van spelen. Het spelletje slimmer en tactischer leren spelen, was voor velen een aanpassing. Maar we mogen best tevreden zijn.”

Zondag staat op de slotspeeldag Kortrijk Spurs op de kalender “Dit zijn altijd heel toffe en spannende wedstrijden tegen de buren”, gaat de Waregemse verder. “Vooraf ben je nooit zeker van winst. Dit zijn wedstrijden die extra pigment geven, net als die tegen Ieper en Gentson. We gaan in ieder geval voor de winst om zo ons seizoen mooi af te sluiten”, besluit Charlotte.

