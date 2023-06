ION Basket Waregem trekt volgend seizoen de kaart van de jeugd

ION Basket Waregem start volgend seizoen met een compleet nieuwe ploeg. Enkel Lars De Lepeleire en Noah Gebbert blijven aan boord. Cédric Blanchart, Matthijs Van den Eynde en Christopher De Medina zijn de drie nieuwkomers. Jeugdspeler Jasper Devos wordt opgenomen in de eerste ploeg.

In Top Division Men 1 pakt ION Basket Waregem uit met een sterk verjongd team. Drie nieuwkomers en vier spelers met een dubbele licentie met Kortrijk Spurs komen de ploeg van sportief manager Bart Delarue versterken.

“House Of Talents Kortrijk Spurs is volgend seizoen actief in de BNEXT-League. Om jonge talenten zich in optimale omstandigheden te laten ontwikkelen worden vier jonge spelers bij ons gestald met een dubbele licentie, het ‘Basket E17’ project”, vertelt de Waregemnaar.

Rots in de branding

“Daarnaast keken we nog uit naar een 4-5 speler, die een rots in de branding moet zijn. Met Cédric Blanchart (25), die overkomt van Oxaco Boechout, hebben we een waardige vervanger gevonden voor Aaron Van Vooren, die naar reeksgenoot Falco Gent trekt. Hier zijn we supertrots op. Ook Christopher De Medina (31), die de overstap van Basics Melsele maakt, kan op die posities uit de voeten. Matthijs Van den Eynde (21) is de derde nieuwkomer, die als veelzijdige speler op de 3-4 spot kan uitgespeeld worden.”

“Lars De Lepeleire, onze kapitein en defensieve speler van het jaar, kan als ervaren man heel veel betekenen voor de jonge gasten. Een daarvan is jeugdspeler Jasper Devos, die vast wordt opgenomen bij de eerste ploeg. Noah Gebbert is echt wel stilaan een echte steunpilaar in de ploeg aan het worden. Onder de vleugels van Jeroen Debaveye is hij enorm gegroeid.”

Vier toptalenten

“Vier jonge Belgische talenten van House Of Talents Kortrijk Spurs zullen onder een dubbele licentie verder rijpen bij ons. Zij maken de overstap van BC Oostende Basket@Sea. De eerste is Siel Dedoelder, zoon van Mike Dedoelder, die op positie 1-2 kan spelen. Point-guard Matt Rotsaert, zoon van Sam Rotsaert, kan ook hier verder ontwikkelen. Kobe Grymonprez, een forward van 2,03 meter, is een 4-speler, en Flint Waleson is een forward van 2,00 meter met de Nederlandse nationaliteit. Stuk voor stuk toptalenten, die zich hier moeten verder ontplooien.”

“Hiermee trekken we de kaart van de jeugd, met toch de identiteit van Waregem. Er zal uiteraard veel kneedwerk zijn, daarvan zijn we ons bewust. De eerste ronde zal niet evident zijn. We zullen moeten groeien, maar onder de vleugels van Jeroen Debaveye en Stoffel Castelein zullen ze goed begeleid worden. We willen altijd de top vier spelen – dat is nu niet anders”, aldus Delarue.