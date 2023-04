ION Basket Waregem Three kroont zich tot kampioen in derde provinciale C

Op de laatste speeldag van de play-up won ION Basket Waregem Three in een rechtstreeks duel voor de titel van KBGO Fenixa Basket@Sea Four na een ware thriller. In de laatste seconde werd het 76-74.

Oostende nam meteen de touwtjes in handen. Via een magistrale Tiemen Devinck (38 punten) bleef de kustploeg op voorsprong. Waregem klampte aan onder impuls van Milan Vandenberghe (19 punten). 17-19 na tien minuten. Ook in de tweede periode kregen we hetzelfde spelbeeld. Oostende diepte de kloof uit tot tien punten, maar Waregem milderde tot 33-39 halfweg.

Na de koffie leek de wedstrijd al snel in een definitieve plooi te liggen. De kustjongens liepen uit tot 19 punten in deel drie. De inbreng van Timo Casteele bij de thuisploeg zorgde in de slotperiode echter alsnog voor vuurwerk. Vier bommen van de 15-jarige guard zorgden ermee voor dat we afstevenden naar verlengingen. Maar dat was zonder Lars Jouret gerekend die op de buzzer de 76-74 eindstand vastlegde.

Mooie bekroning op een sterk seizoen

Voor de 18-jarige Waregemnaar een mooie bekroning op een sterk seizoen. “Dit is een moment dat je misschien maar eenmaal in je leven meemaakt”, glundert Lars Jouret. “Het was ‘do or die’, en het draaide goed uit. Toen we 19 punten in het krijt stonden zijn we er altijd blijven in geloven, zowel de bank, de coach en het publiek die talrijk opgekomen was. Dat publiek gaf ons een extra boost en sleurde ons ermee door. Op het einde bleken onze feilloos omgezette vrijworpen nog belangrijk. Ondanks de stress door de omstandigheden hebben we het gehaald”, aldus een dolblije Lars Jouret.

Ook coach Berend Desmet was door het dolle heen na de buzzerbeater. “Ondanks dan we aan de rust op achtervolgen aangewezen waren vonden we ons ploegspel terug in de beslissende fase van de wedstrijd. We keken tegen een grote achterstand aan maar we zijn blijven roteren en aanmoedigen. Timo Casteele heeft ons in de slotperiode erbovenop geholpen. We zijn er blijven voor vechten, het was alles of niets. Dat de beslissing in de laatste seconde valt maakt het extra mooi.”

“We hebben naar deze match toegeleefd en dan smaakt deze titel extra zoet voor het ruim opgekomen publiek. Dat Lars de winnende score maakt doet me heel veel deugd. Hij is al driejaar een vaste waarde waar ik altijd kan op rekenen. Dit is prachtig voor hem.”

(ELD)