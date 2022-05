ION Basket Waregem strandt in kwartfinale play-offs: “Meer mogelijkheden volgend seizoen”

ION Basket Waregem is uitgeschakeld in de kwartfinale van de play-offs, Croonen Lommel stoot door. Deze week werd de vervanger van Chris Lannoo als assistent-coach voorgesteld. Het werd Waregemnaar Stoffel Castelein.

ION Basket Waregem gaat niet naar de halve finale. Vrijdagavond werd met 75-54 verloren van Croonen Lommel. Zondag konden de Waregemnaren weliswaar winnen in de Treffer met 77-71, maar de belle op dinsdag ging naar Lommel: 77-65.

“Tegen een ploeg die hoger gerangschikt staat is het altijd moeilijk”, vertelt Stoffel Castelein, volgend seizoen de assistent van Jan Guns.

“Zondag speelden we een heel goeie wedstrijd, die winnend werd afgesloten. In de belle begonnen we uitstekend, met 10 punten voorsprong halfweg, maar een 28-10 pandoering in de derde periode kwam de ploeg niet meer te boven. Er waren niet voldoende verschillende scorende opties, terwijl Lommel dit wel had. Gedurende de reguliere competitie was de ploeg te weinig compleet. Dit breekt ons nu zuur op.”

De rol als assistent vind ik heel leuk, vooral dat ik videoanalyses mag maken

Vervangers gezocht

Stoffel vervangt Chris Lannoo als assistent-coach volgend seizoen. “We wisten dat Chris ging stoppen na deze campagne, dus moesten we op zoek naar een vervanger. Toen ook Kevin van Meerhaeghe aangaf ermee te stoppen, moest er nog meer geschoven worden. Coach Jan Guns zei me dat hij aan mij dacht als assistent, en ik heb niet lang getwijfeld. Ik wou het wel niet combineren met het coachen van nog andere ploegen. Enkel de wedstrijden van de U21 zal ik nog coachen, geen trainingen meer, gecombineerd met de coördinatie van de bovenbouw jongens. Met zelf spelen stopte ik al in maart 2020, net voor de coronapandemie. De focus gaat uit naar mijn functie als assistent. Een rol die ik leuk vind om te doen, zoals de videoanalyses maken.”

Rotaties

“Het is belangrijk dat we naar volgend jaar toe de kern uitgebreid hebben naar tien kernspelers. Nu was dit soms zoeken, ten nadele van de tweede ploeg. Op de verschillende posities zullen rotaties mogelijk zijn met verschillende types. Op de guard hebben we bijvoorbeeld met Robin Marreel en Jonas Cornelis naast Lars De Lepeleire verjonging ingevoerd. Robin toonde al dat dit de juiste keuze is. Ook bij de grote jongens hebben we met Gilles Dierickx , Lucien Sissoko, Aaron Van Vooren en Tim Bruyneel genoeg potentieel, wat het dan makkelijker maakt voor J’Nathan Bullock om op de forward te fungeren”, besluit de Waregemnaar. (ELD)