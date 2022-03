ION Basket Waregem smeert Charleroi twintiger aan de broek

In de hoogste klasse van het damesbasketbal zegevierde ION Basket Waregem tegen Spirou Ladies Charleroi met 85-63.

Waregem, voor het eerst terug met Sanne Desplenter, begon aarzelend aan de partij: 7-7. Charleroi bleef vlot in het zog. Debaveye zorgde voor de 15-16 na 10 minuten. Ook in de tweede periode bleven beide ploegen in elkaars buurt. Claessens hield Waregem op een 37-34 voorsprong.

Na de break zorgde Vindevogel voor de dubbele cijfers voorsprong: 46-36. Marcou diepte de bonus uit tot 53-36 met een bom. Die 17 puntenkloof bleef echter niet op het bord na driekwart spelen. Gornajacz herleidde tot 57-50. Marcou knalde de 60-50 op het bord.

In de slotperiode verwenden de Waregemse dames hun supporters met nog 25 extra punten. Twee driepunters van Desplenter lieten de twintiger noteren. Kenny zette voor de bezoekers het 85-63 eindresultaat neer. Door deze zege blijft Waregem stevig op de zevende plaats, en is zeker van deelname aan de play-offs.

(ELD)