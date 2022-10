ION Basket Waregem pakt de volle buit bij Basketbal Brunehaut

In de hoogste klasse van het damesbasketbal liet ION Basket Waregem zich niet verrassen op het veld van promovendus Basket Ball Brunehaut. Het werd 49-62 na een pittige partij.

Bloed, zweet en tranen kostte het, maar de dames van coach Frederic Claessens sleepten oververdiend de zege uit de brand in een stevig duel. Brunehaut, dat hoofdzakelijk met Franse speelsters aantreed, maar ook met de Wevelgemse Vibe Bevernage, begon het best aan de partij 5-0. Via een score van Claessens en een assist naar Billiaert stonden de bordjes al snel in evenwicht. Een afstandsshot van Vibe Bevernage bracht de kloof terug naar vijf punten: 14-9.

Een bonus dat de thuisploeg meenam richting tweede quarter. Halfweg die tweede periode was Waregem helemaal terug; 19-19. Driepunters van Kapenga en Desplenter zetten de 24-32 ruststand op het bord.

ION kwam het best uit de kleedkamer. Een beresterke Duhamel dikte de bonus aan tot 18 eenheden. Desplenter zorgde voor de maximale 19 punten voorsprong: 30-49. Een 10-0 tussensprint onder impuls van de boomlange Ndoye bracht de stand op 40-49 na driekwart spelen.

Halfweg de slotperiode bleef daar nog 6 punten van over. Brunehaut rook bloed, maar het duo Bayart-Duhamel namen alle twijfels weg. Deugddoende opener van het seizoen voor Waregem dat woensdag al terug aan de bak moet tegen Basket Namur Capitale in Sporthal De Treffer.

Speelden: Claessens 16, Kapenga 7, Desplenter 12, Bogaert 2, Duhamel 9 Billiaert 2, Bayart 10, K. Bevernage, De Munck 4.

(ELD)