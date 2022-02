ION Basket Waregem ontvangt RBC Pepinster East Belgium: “We gaan op ons elan verder”

Vorig weekend verloor ION Basket Waregem pas na verlengingen van Basket Namur Capitale. Zaterdagavond komt RBC Pepinster East Belgium op bezoek naar De Treffer.

De dames van coach Frederic Claessens maakten het het profteam Basket Namen knap lastig. Na de reguliere speeltijd stonden de bordjes gelijk: 78-78. Enkele discutabele scheidsrechterlijke beslissingen hielden de youngster van Waregem echter van de overwinning in de laatste seconden.

Te weinig ervaring

“Het is met een dubbel gevoel dat ik terugkijk op deze wedstrijd”, zucht coach Frederic Claessens. “We hadden zelfs de kans om te winnen. In de eerste periode brachten we basket om duimen en vingers bij af te likken, met veel snelheid en mooie acties. We zijn blijven vechten tot aan de verlengingen. De voorlaatste aanval, daar deden we te weinig mee. Nastja botste ook op een heel goeie Ogun. Op zulke momenten missen we ervaring. In de verlengingen brak de veer. Nastja was toen al uitgevallen met vijf fouten. Even later ook Nina Marcou. De teleurstelling was groot omdat we heel dicht tegen de winst aan zaten. Maar ik ben ook heel trots op wat we lieten zien. Dit ligt in de lijn van wat we al twee jaar aan het doen zijn. Groeien en groeien…”

Eigen spel

Zaterdag wacht hekkensluiter Pepinster. “Nu moeten we verder op ons elan”, gaat de Deerlijkenaar voort. “Sanne Desplenter en Amy Desmet zijn al een hele tijd out, dus die rotaties missen we. Dan moet er op een andere manier gespeeld worden. Pepinster heeft een andere coach en een Nederlandse en Amerikaanse speelster als versterking binnengehaald. Ze zijn alsmaar beter aan het spelen. Dus zal er van onderschatting geen sprake zijn. We gaan ons eigen spel moeten bovenhalen.”

Momenteel staat Waregem op een achtste stek, goed voor de play-offs. “We moeten zelfs voor die zevende plaats gaan. Pepinster en Charleroi krijgen we nog thuis op bezoek, en we staan positief tegenover Lummen. We moeten ook nog naar Kortrijk. Maar ook naar Luik en Boom, al zijn die twee laatste misschien net iets te sterk.”

“Ik kan alleen maar heel blij zijn met hoe we evolueren. Dat merkte ik al op toen we nog in landelijke uitkwamen. We pikken het niveau snel op. We missen misschien nog wat kracht, maar dat zijn we volop aan het bijbenen. Ook met de progressie van de 15-jarige Pauline Bayart ben ik blij. Haar outsideshot is al beter. Het was heel fijn te zien dat ze tegen Namen een driepunter binnenknalde op een heel belangrijk moment. Noor Devos kwam minder in actie maar dropte complexloos een bom binnen. Dat is heel leuk om te zien”, besluit Frederic Claessens.

Zaterdag 26 februari om 20.15 uur: ION Basket Waregem RBC Pepinster East Belgium.