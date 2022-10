ION Basket Waregem nipt onderuit tegen Namen

Op de tweede speeldag in Top Division verloren de dames van ION Basket Waregem van profteam Basket Namur Capitale met 60-67.

Waregem, voor het eerst terug met Emma Vindevogel, onderging het gebeuren in de aanvangsfase. Onder impuls van Vaughn stonden de bordjes halfweg de eerste periode op 5-16. ION herpakte zich half, toen Nastja Claessens al vroeg tegen een tweede fout aanliep: 10-23 na 10 minuten. In de tweede periode draaide de scoringsmachine van de thuisploeg beter. Twee bommen van Billiaert zorgden ermee voor dat net voor rust de stand op 27-31 stond. Enkele heel vreemde scheidsrechterlijke beslissingen deden de kloof terug aandikken tot 27-38 halfweg.

Na de koffie bleven de rood witten in hun kansen geloven. Van 35-41 ging het naar 45-45. Waregem bleef in het spoor, maar dichter dan op 2 punten kwam de ploeg van coach Frederic Claessens niet meer diep in de slotperiode. Een van de uitblinkers was de 16-jarige Pauline Bayart die 11 punten, 9 rebounds en 3 steals lukte.

Speelden: Billiaert 8, Claessens 8, Vindevogel 9, Kapenga 4, Desplenter 3, Bogaert 11, Bayaert 10, Duhamel 5 (4 blocks), De Munck 2. (ELD)