ION Basket Waregem niet opgewassen tegen Castors Braine

In Top Division Women, de enige reeks in Vlaanderen waar nog gebasket wordt momenteel, verloor ION Basket Waregem met 104-61 op het veld van Castors Braine.

Waregem, nog altijd onder de geblesseerde Marie-Astrid t’Jollyn, begon matig aan de partij. Na 2 minuten stond het 11-2. Bommen van Krisper en Bogaert zorgden ermee voor de kloof na 7 minuten gedicht werd: 18-17. Amy Desmet bracht een minuut later ION op voorsprong: 18-19. De Ieperse Elise Ramette draaide de rollen terug om, en bracht Castors terug op 20-19 na 10 minuten. In deel twee bleven beide teams in elkaars buurt tot 27-27 na 3 minuten spelen. Toen ging het snel. In ruim vijf minuten kregen de dames van coach Frederic Claessens maar liefst 25 punten om de oren. 52-35 aan de rust.

Na de break vond Waregem moeilijker de weg naar de ring. Braine slaagde daar wel in, waardoor de kloof werd uitgediept tot 73-46 na driekwart spelen. In de slotfase barstte de verdediging bij de bezoekers in haar voegen. Met een 31-15 werd de eindstand op 104-61 gebracht. Logisch verlies voor ION Waregem, die volgend weekend met Kangoeroes Mechelen die andere klepper van formaat ontmoet.

Speelden: Marcou, Claessens 12, Vindevogel 5, Bogaert 6, Krisper 16, Debaveye 3, Devos 3, Desplenter 2, Bayart, Desmet 14. (ELD)