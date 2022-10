ION Basket Waregem na derbyverlies tegen Ieper: “Tegen Brussels pakken we best de punten”

ION Basket Waregem One verloor vorig weekend de derby tegen Basket SKT Ieper One met 75-69. Dit weekend gaat de manschappen van assistent-coach Stoffel Castelein op bezoek bij Royal IV Brussels.

“Tijdens de eerste helft leverden we een heel sterke prestatie”, vertelt de 32-jarige Stoffel Castelein. “Vooral in de twee periode kwamen we heel goed voor de dag. Halfweg stond er een negenpuntenkloof op het bord. In deel drie kwamen we zelf moeilijker tot scoren. Aanvankelijk was dat ook het geval voor Ieper, maar met nog twee minuten te gaan in die derde periode verdween onze voorsprong als sneeuw voor de zon. Defensieve fouten en balverlies lagen mee aan de basis. Aanvallend lukte het niet meer, enkel Aaron Van Vooren liet met 26 punten dubbele cijfers noteren.”

“We kunnen terugblikken op dertig minuten waarin we de opdrachten heel goed uitvoerden en waarin enkele jongens een heel goeie job deden. Robin Marreel liet in afwezigheid van Lars De Lepeleire zijn kunnen zien. Ook Tim Bruyneel liet zich opmerken. Maar zonder Lars en J’Nathan Bullock weet je dat het moeilijk is.”

Atypische ploeg

Zondag staat een bezoek aan Brussels gepland. “Brussels is een atypische ploeg met heel veel talent in hun rangen. Tegen Charleroi boekten ze alvast een makkelijke zege. Hopelijk kunnen we Lars recupereren die we toch misten tegen Ieper, waardoor Robin bijna de volledige partij moest spelen. De partijen tegen Brussels en daarna Belfius BCCA Neufchâteau worden best gewonnen, want dan volgen Kortrijk Spurs en LDP Donza, toch de twee toppers in de groep. Veel ruimte om nog steken te laten vallen is er niet meer, willen we in de top vier eindigen”, besluit de Waregemnaar. (ELD)