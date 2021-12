ION Basket Waregem maatje te klein voor Kangoeroes Mechelen

In Top Division Women ging ION Basket Waregem zwaar de boot in met 42-85-cijfers tegen Kangoeroes Basket Mechelen.

Waregem moest het stellen zonder Sanne Desplenter, maar kon rekenen op de diensten van Marthe Snauwaert. De bezoekers begonnen het best aan de partij. Van 2-8 ging het naar 4-20. ION was onmondig in de afwerking, waardoor Kangoeroes eenvoudig met 6-20 de eerste periode kon afsluiten. Krisper opende de score in deel twee. Vindevogel en Marcou milderden tot 12-25. Daarna viel het stil bij de thuisploeg. 17-38 halfweg.

Ook na de pauze bleef Waregem moeilijk de weg naar de ring vinden: 20-47 na vijf minuten. Vindevogel liet de 29-57 noteren na driekwart spelen. In een overbodig slotquarter diepte de ploeg van de zusjes Massey de kloof nog uit tot een veertiger. Eindstand 42-85. Volgend weekend moet Waregem vol aan de bak tegen Lummen.

(EL)