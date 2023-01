ION Basket Waregem maakt het landskampioen Kangoeroes Mechelen knap lastig

De dames van ION Basket Waregem zorgden ei zo na voor een stunt tegen landskampioen en bekerwinnaar Kangoeroes Mechelen. Het werd 63-68.

Waregem mistte nog altijd Pauline Bayart, maar recupereerde Kyra Billiaert. Mechelen moest het dan weer zonder Laure Resimont stellen. In een sfeervolle De Treffer waren het de dames van coach Frederic Claessens die het best aan de partij begonnen: 7-0. Via een bedrijvige Emma Vindevogel ging het naar 13-8 en 14-12 na 10 minuten spelen. Bogaert knalde vanop afstand de 19-14 op het bord. 7 punten op een rij van Sanne Desplenter, gevolgd door een bom van Claessens hielden de thuisploeg op voorsprong: 29-26 halfweg.

Morrison bracht Kangoeroes voor het eerst op voorsprong: 29-30. Met de hulp van Bertsch en Berkani ging het naar 43-54. Een driepunter van Billiaert zette de 48-60 na driekwart spelen op het bord.

De voorsprong van de Mechelaars dikte aan tot 50-66 met nog 5 minuten op de klok. Wedstrijd gespeeld denk je dan. Uitblinker Nastja Claessens goed voor 26 punten waarvan 10 in de slotperiode, dacht daar anders over. Gesteund door het publiek ging het naar 63-68 met nog 1 minuut op de klok. Enkele driepunterpogingen werden nipt gemist waardoor de bezoekers met de schrik vrijkwamen. Verdienstelijke partij voor Waregem die volgend weekend op zoek gaat naar hun zevende zege op veld van Phantoms Boom.

Speelden: Billiaert 5, Claessens 26 (7 rebouns, 5 assists, 3 steals), Vindevogel 10, Kapenga 6 (13 rebounds), Devos, Desplenter 12, Bogaert 3, Bevernage, Duhamel, De Munck 1.