ION Basket Waregem haalt zwaar uit tegen Basketball Brunehaut

Woensdagavond stond de laatste wedstrijd van het kalenderjaar op het programma voor de dames van ION Basket Waregem. Tegen Basketball Brunehaut werd het 94-40.

Waregem, nog steeds zonder Bayart en Billiaert, begon gretig aan de partij. Tot 12-10 bleef Brunehaut in het spoor. Een 14-0-tussenspurt resulteerde in 24-10 na tien minuten. In de tweede periode gingen de dames van coach Frederic Claessens op hun elan door. Van 30-19 ging het naar 46-19 aan de rust.

Ook na de break stond geen maat op een collectief sterk Waregem. Tesse Kapenga zette de dertiger op het bord na twee minuten in de derde periode: 52-22. Nastja Claessens dirigeerde haar ploeg naar de veertiger.

Aline De Munck zette de 72-33 na driekwart spelen op het bord. Met nog ruim vijf minuten op de klok was de vijftigpuntenkloof een feit: 88-37. Een bom van Kato Bevernage en de score van De Munck brachten de eindstand op 94-40. Probleemloze zege voor Waregem dat opnieuw naar de vijfde plaats wipt.