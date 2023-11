ION Basket maakt van play-offs het hoofddoel

ION Basket Waregem ontvangt zaterdag leider Castors Braine. De ploeg van Pauline Bayart tankte woensdagavond alvast een dosis vertrouwen door Sparta Laarne met 61-88-cijfers te verslaan in de achtste finale van de Beker van België.

In de competitie lieten de rood-witte youngsters al mooi basket zien. “We kenden tot nu toe een moeilijke start maar lieten toch al mooie zaken zien”, bevestigt de 17-jarige Zwevegemse. “Tegen Brunehaut haalden we een mooie overwinning, maar tegen Namen en Phantoms Boom zat er meer in. We acteerden telkens goed tot op 5 minuten van het eindsignaal. We misten misschien wat ervaring om deze wedstrijden tot een goed einde te brengen.”

“Ikzelf mag ook best tevreden zijn denk ik”, gaat de studente wetenschappen-wiskunde, verder. “Een groot verschil tegenover vorig jaar. Nu wordt al meer gekeken naar mij. Iedereen neemt nu ook de verantwoordelijkheid. Door het vertrek van Nastja Claessens en Emma Vindevogel zijn onze rollen nu anders. We missen nu wel Tesse Kapenga met een knieblessure. Dit was een heel harde klap. Ze was klaar om te schitteren dit seizoen.”

Opsteker

“Zaterdag staan we tegenover Castors Braine, de ploeg van Nastja Claessens. Jammer genoeg zal ze er wegens een polsbreuk niet bij zijn. We gaan ons hier goed op voorbereiden maar we beseffen dat dit een heel moeilijke klus zal worden. Toch gaan we er het beste van maken. Ons doel is dit seizoen de play-offs halen. Daar geloof ik rotsvast in.”

Pauline was één van de zes Waregemse dames die geselecteerd werden voor het Be Gold project. Daar maken de grootste jonge talenten deel van uit.

“Dit was een heel leuke ervaring”, zegt Pauline. “We trainden drie keer samen, waar we de basis aanleerden van de Cats en op woensdag gingen we met de groep naar hun wedstrijd kijken. Ook ploegmaats Noor, Alicia, Amaris, Lien en Laura waren erbij, wetende dan we met 15 waren”, aldus Pauline.

Waregem plaatste zich moeiteloos voor de kwartfinale van de beker ten koste van Sparta Laarne.

“We mogen best tevreden zijn”, zegt coach Frederic Claessens ten slotte. “We scoorden vlot maar lieten misschien defensief te veel punten toe. Maar dit is een leuke opsteker voor de meisjes.” (ELD)

Zaterdag 18 november om 20.15 uur: ION Basket Waregem One – Castors Braine.