Internationale jeugdbaskettop komt aan het werk in X-Mas Basketball Tournament

Dit weekend vindt in onze provincie het grootste jeugdbasketbaltornooi van Europa plaats, namelijk het X-Mas Basketball Tournament. Oorspronkelijk was alleen ‘De Lange Munte’ in Kortrijk de uitvalsbasis, maar sinds dit jaar is er ook uitbreiding naar onder meer de sport- en recreatiehal Schiervelde in Roeselare. Daar is Wytewa Roeselare de gastheer.

“Het tornooi is historisch ontstaan in Kortrijk”, opent Pascal Walrave, voorzitter van BBC Wytewa Roeselare. “Met de jaren is het steeds maar groter geworden waardoor men moest uitkijken naar extra infrastructuur in de provincie. Uiteindelijk is ergens vorig jaar de vraag ook naar Wytewa Roeselare gekomen om dit tornooi mee te helpen organiseren. Intern werd alles besproken en er stond direct een ploeg vrijwilligers klaar om deze tweedaagse in goeie banen te leiden, van spelers, tot bestuur en zelfs veel ouders. Al wie de toekomstige Europese baskettop aan het werk wil zien, is zeker welkom hier in Roeselare zaterdag en zondag. Op maandag zijn dan de grote finales in Kortrijk.”

“Normaliter zullen we ook volgend jaar terug onze medewerking geven aan dit internationaal tornooi, want zo komt onze stad ook op de kaart inzake basketbal. Hier zijn nu bijvoorbeeld ploegen uit België, Nederland en Duitsland aan het werk voor in totaal 48 matchen op twee dagen tijd. Van Wytewa Roeselare zelf mag enkel onze U12 meisjes deelnemen. Zij komen op zondag in actie. Je moet immers een bepaald niveau hebben om aan dit prestigieus tornooi te mogen deelnemen.”

Infrastructuur

Wytewa Roeselare is met de jaren uitgegroeid tot een van de grootste sportclubs in de stad met meer dan 400 leden. “We kunnen momenteel 23 ploegen in competitie zetten en daarnaast is er ook nog eens een florerende basketschool van 80 leden. Dat zijn allemaal kleuters en leerlingen van het eerste leerjaar die basisknepen aangeleerd krijgen op een speelse manier. De sterke aangroei is vooral de laatste jaren opvallend en wellicht komt dat door de goede prestaties van onze Belgian Cats. Positief natuurlijk, maar dat zorgt wel voor problemen inzake infrastructuur. Soms moeten we zelfs matchen uitstellen naar een ander tijdstip omdat er geen zaal beschikbaar is. Het zou ideaal zijn mocht er in Roeselare dus nog een extra sporthal bijkomen, liefst op de huidige site.”

Ondertussen was er op de speelvelden op Schiervelde al een eerste West-Vlaamse topper aan de gang bij de U14. Daarbij won Blankenberge eerder onverwacht van BC Oostende met 48-51. Daarvoor moesten ze een achterstand van 20 punten ophalen. “Als dat geen stunt is”, glunderde de Blankenbergse coach. (SBR)