Ine Joris (Kortrijk Spurs) zaterdag oog in oog met haar ex-ploeg

Zaterdagavond neemt House Of Talents Kortrijk Spurs het op tegen rechtstreekse concurrent Phantoms Basket Boom. Voor Ine Joris is dit een terugkeer naar de ploeg waar ze haar hele basketbalcarrière speelde.

Vorig weekend verloor Kortrijk op het veld van Castors Braine na een verdienstelijke partij met 77-51. “Te harde cijfers”, klinkt het bij Ine Joris. “We speelden een correcte wedstrijd waarin we in de eerste helft nooit meer dan 5 punten op achterstand kwamen. Net voor de rust slikten we wel een 8-0. Na de break herpakten we ons en bleven geruime tijd op 10 punten hangen. In de slotfase zat een stunt er niet meer in terwijl zij hun bonus nog aandikten. De score geeft een vertekend beeld van hoe de wedstrijd was.”

“Tegen de betere ploegen doen we het zeker niet onaardig. Zo konden we tegen Namen de match afsluiten met een zege. Tegen Boom en Waregem gingen we dan weer onnodig kopje onder.”

“Nu willen we wél de drie punten pakken tegen Boom”, gaat de 21-jarige Belgian Cat verder. “Tijdens de heenwedstrijd was ik er niet bij, maar ook Williams aan hun kant niet. We verloren toen eigenlijk van onszelf. Het gameplan werd niet gevolgd, dus ben ik ervan overtuigd dat het erin zit. We hebben dus nog een eitje te pellen met mijn ex-club.” (lacht)

Eerste andere ploeg

“Voor mij is de Braxhall hard thuiskomen. Veel supporters zullen aanwezig zijn, mijn hele familie, en mijn neef is er cheerleader. Het zal dus een speciale wedstrijd worden. Stress? Misschien een beetje, maar die zet ik om in positieve energie.”

“Momenteel begint het voor mij beter te draaien na een aarzelend begin”, gaat Ine verder. “Het is de eerste keer dat ik voor een andere ploeg speel dan Boom. De motor van de ploeg sloeg niet meteen aan. Het was, en soms nog, niet altijd eenvoudig met de buitenlandse speelsters. Maar samen met mijn maatje Marie Vervaet groeien we naar onze beste vorm toe. Als we gefocust zijn op onszelf, dan moeten we slagen in ons opzet, top vier. Soms verliezen we van onszelf. Kunnen we dat achterwege laten, dan is dit zeker een realistisch doel.” (ELD)