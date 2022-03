Ine Joris eerste aanwinst voor House Of Talents Spurs

Ine Joris (20) komt over van Phantoms Basket Boom.

In november 2021 werd de talentvolle forward door bondscoach Valéry Demory voor het eerst opgenomen in de selectie van de Belgian Cats voor de EK-kwalificatie wedstrijden. Ook in februari zat Ine in de selectie van de Belgian Cats voor de WK-kwalificatie wedstrijden in de States. Ine Joris: “Ik heb fantastische jaren beleefd bij Boom, vrienden en herinneringen gemaakt die me altijd zullen bijblijven, maar ik voel dat ik klaar ben voor een nieuw avontuur. Ik kijk uit naar de samenwerking met coach Philip en de nieuwe ploeg!”, klinkt het op de website van de club.

House of Talents is ervan overtuigd dat ze met Ine Joris een van de grootste toptalenten van de nieuwe lichting Cats heeft binnen gehaald.

(ELD)