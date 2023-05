Indrukwekkende comeback van Spurs op het veld van Donza Latem De Pinte

Een kampioenenfeestje zaterdag zit er zeker in

In een bomvolle zaal in De Pinte wachtte Spurs een warme ontvangst. Winnen was een must na het verlies in de Lange Munte. Spurs toonde een mentale weerbaarheid om u tegen te zeggen en dwong in extremis nog een belle af (78-82).

Onvoorspelbaar

Hoe onvoorspelbaar basket kan zijn, is nogmaals bewezen in de match deze namiddag tussen Donza LDP en House of Talents Kortrijk Spurs. Na de thuisnederlaag, die veel supporters ontgoochelde, stond de kandidaat-eerstenationaler in een te kleine sporthal in De Pinte voor een moeilijke opdracht.

In de eerste twee quarters was er weinig verschil. De thuisploeg liep wat achter na enkele goeie acties van Guillemyn en Pouedet (25-32), maar De Decker trok de situatie nog recht voor De Pinte. Rust bij 41-41.

In het derde quarter tapte de thuisploeg uit een veel beter vaatje en liep tot maar liefst 15 punten uit (62-47). Een time-out van Spurscoach Beghin bracht gelukkig beterschap. Via Naudts, Tomsick en de immer presente Niels De Ridder werd de helft van de achterstand weggewerkt (66-58).

Robbe Naudts startte het vierde quarter met een rake driepunter (66-61), waarna Tomsick en alweer De Ridder voor een stelselmatige afbouw van de kloof zorgden (74-72). Een time-out van Donza leverde niet het gewenste resultaat op, want Yarick Brussen zette door (75-79). Enkel Unruh bracht nog wat gevaar (78-80). Met nog 17 seconden op de shotklok maakte Coucke een vrijworp, even later gevolgd door Tomsick. Eindstand 78-82.

Scoorden voor Spurs: Tomsick 27, De Ridder 17, Brussen 13, Coucke 10, Guillemyn 5, Pouedet 3, Naudts 5, Koljanin 2.

Enigszins is het logisch dat Donza zijn hoog driepunterpercentage van 54% in de heenmatch niet kon herhalen. Spurs reageerde sterk via Tomsick met 7 op 15 driepunters en een veel betere ploegprestatie in de beslissende minuten.

Zo blijft de kans op een kampioenenfeest in de Lange Munte nog reëel. Kortrijk kan zich in elk geval opmaken voor de match van het seizoen. Kampioen of niet, het verschil kan niet groter zijn…

Zaterdagavond 13 mei in De Lange Munte: elke basketliefhebber wil dat meemaken.

(SJK)