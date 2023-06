Indrukwekkende Cats vernederen titelverdediger Servië en stoten door naar halve finale

De Belgian Cats plaatsten zich na een indrukwekkende prestatie voor de halve finales van het EK basketbal. De Belgische basketbalvrouwen gaven titelverdediger Servië een pandoering die hen nog lang zal bijblijven. Het werd maar liefst 93-53!

De Cats speelden Servië van bij het begin van het parket en stonden na het eerste kwart met 28-8 aan de leiding. De Servische vrouwen kwamen beter in de partij in het tweede kwart (21-23) maar keken nog altijd tegen een fikse achterstand aan halfweg (49-31). In het derde kwart (22-14) maakte België definitief het verschil, waarna de Cats in het vierde kwart (22-8) Servië helemaal tureluurs speelden. Emma Meesseman en Julie Allemand scoorden bij de collectief sterke Cats elk vijftien punten. Kyara Linskens en Julie Vanloo kwamen tot veertien eenheden.

Frankrijk of Montenegro

Om een plaats in de finale neemt België het zaterdag op tegen de winnaar van de kwartfinale tussen Frankrijk en Montenegro. In de andere halve finale komt Hongarije, dat Tsjechië nipt met 62-61 uitschakelde, tegenover Spanje of Duitsland te staan. Het is de derde keer in de geschiedenis, na 2017 (brons) en 2021 (brons), dat de Cats tot de laatste vier doorstooten. De Belgische basketvrouwen grijpen ook een ticket voor de preolympische kwalificatietoernooien gereserveerd voor de top 6 (top 5 als Frankrijk hier niet bij is) met het oog op de Olympische Spelen van Parijs 2024.

Emma Meesseman legt aan. © BELGA

De Belgische basketbalvrouwen hebben zich donderdagnamiddag in Ljubljana na een wervelende prestatie geplaatst voor de halve finales van het Europees kampioenschap. De Belgian Cats lieten in de kwartfinale geen spaander heel van titelverdediger Servië en wonnen met 93-53. De Belgische basketvrouwen grijpen ook een ticket voor de preolympische kwalificatietoernooien met het oog op de Olympische Spelen van Parijs 2024.

De Belgische dames krijgen nu een dagje rust om te bekomen van de inspanningen.