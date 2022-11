In vierde provinciale gebeurt ook heel wat: Oedelem Three – Zwevezele Two voor de eer en de fun

Beide vierde provinciales zijn zowat de enige basketbalreeksen die niet overbevolkt zijn. Als je de R-ploegen buiten beschouwing laat, speelt slechts een tiental ploegen in elke reeks. Twee middenmoters in de B-reeks treffen mekaar komende zaterdag.

“Denk echter niet dat zo’n wedstrijd niets losmaakt”, opent Aaron Götze van het bezoekende Zwevezele. “We spraken er vorige week al over, want in beide ploegen zitten spelers die ooit aan de andere kant stonden. Velen kennen mekaar, speelden in de jeugdreeksen nog samen of komen mekaar tijdens en buiten de wedstrijden tegen.”

Gezonde spanning

Zwevezele Two wordt door een Franstalige coach geleid en dat geeft af en toe wat praktische probleempjes. Bij Oedelem staat ex-speler Kevin Vanhauter aan het roer en hij voelt exact dezelfde spanning in aanloop van de pseudo-derby. “Een paar spelers speelden jaren geleden nog bij Zwevezele, anderen vormden de kern van een jeugdploeg bij ACJ Brugge, waarvan de ene helft in Oedelem terecht kwam en enkele anderen naar Zwevezele trokken. Dan is het logisch dat je naar deze wedstrijd uitkijkt en de zege thuis probeert te houden. Het belangrijkste doel bij onze Three-ploeg is fun, maar het competitiegevoel is dermate groot dat we zo hoog mogelijk willen eindigen.”

Beide ploegen speelden vorig weekend nog tegen een R-ploeg, wat betekent dat de resultaten niet in aanmerking genomen worden voor het klassement. “Best frustrerend”, aldus Vanhauter. “Vooral dan voor de spelers. Voor mij als coach is het eerder een oefenwedstrijd waarin ik nog dingen kan uitproberen.”

Daar is Götze het dan weer niet mee eens: “Tegen die R-ploegen heb je uiteindelijk niets te winnen, maar kun je enkel verliezen. Iedereen veronderstelt dat je die wedstrijden naar je hand zet, maar verlies kan stevig in de kleren kruipen.” (MD)

Zaterdag 26 november om 18 uur: Oedelem Three Zwevezele Two.