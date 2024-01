“Ik zal mijn ‘kieten’ insmeren”: Quinten Vandenabeele (BlankenbergeOne) ruikt kans tegen Zwevezele, de tweede in de stand

Eén weekje rust kregen de Blankenbergse spelers, het nieuwjaarsmaal was amper verteerd of ze werden alweer op de training verwacht. De allereerste opdracht van het nieuwe jaar is dan ook niet mis: Zwevezele, tweede in de stand, zakt af naar d’Hoogploate. Pieter De Rycker rekent onder andere op Quinten Vandenabeele om topschutter Linskens lam te leggen.

Net voor de korte winterstop pakte Blankenberge nog belangrijke punten, zowel tegen Middelkerke als op het veld van SKT Ieper Three. “Dat was een ware thriller”, herinnert coach De Rycker zich nog. Met twee verlengingen als absolute climax. “Maar we keerden als winnaars terug en konden daarna genieten van een korte, welverdiende rust.”

Volwaardige kern

In Ieper was Robin Casier er nog bij als depanneur van dienst, maar het zal allicht bij een eenmalig wederoptreden blijven.

“Het is niet de bedoeling dat Robin opnieuw aansluit bij de groep. We zijn hem en Tom Van de Keere heel dankbaar dat ze de leemtes in de spelerskern opvulden toen we af te rekenen kregen met een heuse blessuregolf. Voor de eerstvolgende wedstrijd recupereren we alvast Martin Delihristov, Dries Sampson en Jose ‘Ariel’ Tejada. Maar ik reken ook op de jonge Quinten Vandenabeele en dat oogt bijna surrealistisch: een zestienjarige moet topschutter Mikhail Linskens aan banden leggen.”

Alle kansen

De jongeman zelf blijft er uiterst rustig onder: “Hoewel dit nog maar het vierde seizoen is dat ik basketbal speel, krijg ik alle kansen in Blankenberge. Uiteraard heb ik een technische achterstand in vergelijking met jongeren die al 8-9 jaar aan de slag zijn.”

“Vooral in ball handling heb ik nog veel te leren, maar daarvoor kan ik rekenen op uitstekende coaches. Ik besef dat ik nog 4-5 jaar progressie moet maken en daarvoor is Blankenberge dé beste plaats. En Linskens? Ja, die ken ik. Hij is groot en sterk, ik zal mijn kieten moeten insmeren”, glimlacht hij.