Ieperse Cats worden zondag letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet

Zondag worden de Ieperse Cats in de bloemetjes gezet. Tijdens een academische zitting krijgt Emma Meesseman de Gulden Spoor voor sportieve uitstraling uitgereikt en daarna zet ook het stadsbestuur Emma, Elise Ramette en Jelle Duthoit letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes.

De Cats kwamen maandagavond thuis met een EK-trofee in hun valies en werden al enkele keren gevierd. Ook basketstad Ieper voorziet zondag enkele feestelijkheden.

Voor EK al beslist

Gulden Spoor wordt elk jaar uitgereikt in aanloop naar de Vlaamse feestdag op 11 juli. De Beweging Vlaanderen-Europa huldigt personen of instanties met een Gulden Spoor die door hun engagement of hun prestaties een markant spoor trekken op cultureel, algemeen-maatschappelijk of sociaal-economisch vlak en daarbij een positieve betrokkenheid op de Vlaamse samenleving aan de dag leggen. “Al voor het EK beslisten we om Emma de Gulden Spoor voor sportieve uitstraling te geven. Dit is een nieuwe uitstraling, want in de toekomst willen we nog sporters van dit niveau deze trofee overhandigen”, vertelt Mark Delreux, die al zo’n 15 jaar zijn schouders zet onder de 11 juli-viering in Ieper.

Internationale uitstraling

“Emma zorgt voor internationale uitstraling van Vlaanderen en geeft uiteraard ook een groot maatschappelijk belang. Ze kan de jeugd enthousiasmeren en engageert zich voor goede doelen zoals Levensloop.”

Emma is niet de eerste Ieperlinge die de Gulden Spoor krijgt, eerder vielen ook Luc Tack en Louis Verbeke in de prijzen. “Na een academische zitting in de aula van Auris krijgt Emma de Spoor overhandigd van An De Moor, voorzitter van Vlaanderen Feest. Later reiken we ook de andere sporen uit in andere steden.”

Huldiging stadsbestuur

De Gulden Spoor-viering stond dus al een tijdje vast. Nu valt het samen met de recente EK-winst en dus zal er aansluitend een huldiging volgen vanuit het stadsbestuur. “We zetten naast Emma ook Elise Ramette en kinesist Jelle Duthoit letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes. We nodigden schepencollege, gemeenteraad, bijzonder comité en kernraad van de sportraad uit voor deze huldiging met aansluitend receptie. Zelf zal ik er niet bij kunnen zijn, want ik ben dan op reis”, laat Patrick Benoot, schepen van Sport (Open Ieper) weten.