Iepers onderonsje aan de baskettop: Emma Meesseman en Kim Mestdagh tegenover elkaar in Final Four Euroleague

Een West-Vlaams duel aan de absolute top van het vrouwenbasketbal. De wedstrijd tussen het Turkse Fenerbahçe en het Italiaanse Beretta Famila Schio in de Final Four van de Euroleague wordt ook een strijd tussen Emma Meesseman en Kim Mestdagh. We schotelden de twee Belgian Cats elk vier pertinente vragen voor.

Emma Meesseman: “Schio is een betere ploeg met Kim op het veld”

Emma Meesseman won al viermaal (2016, 2018, 2019 en 2021) de Euroleague met het Russische Ekaterinburg. In haar eerste seizoen bij het Turkse Fenerbahçe Istanbul is ze aardig op weg om een vijfde triomf op het hoogste niveau op haar palmares te schrijven. Dat zou dan eentje meer zijn dan Ann Wauters.

1. Waarom verdient jouw club zijn plaats in de Final Four?

“We hebben onze plaats verdiend want we staan bovenaan in onze groep. We verloren enkel de eerste twee groepswedstrijden, maar toen was het een volledig andere ploeg. Late arrivals van speelsters en mijn blessure hebben ervoor gezorgd dat we toen nog niet klaar waren. Beetje bij beetje groeiden we en pasten de puzzelstukjes beter in elkaar. We hebben op elke positie sterke speelsters en we zijn goed op elkaar ingespeeld. Ook in de defensie maken we het de tegenstander moeilijk.”

2. Hoe speciaal wordt die halve finale tegen een andere Ieperling, gewezen ploegmaat in de WNBA en de Belgian Cats?

“Het is niet de eerste keer dat we tegen elkaar uitkomen, of dat ik tegen een andere Belgische speel. Op het veld is het business as usual. Ik ben wel blij voor Kim dat ze in de Final Four zit. Het is altijd leuk om zoveel mogelijk Belgen op het hoogste niveau te zien spelen.”

3. Wat zal in de halve finale het verschil maken? Het neutrale terrein in Praag roept allicht ook mooie herinneringen op?

“Schio speelt met veel energie en ook als ploeg. Ze hebben goede individuele speelsters die we zeker geen vertrouwen mogen laten krijgen tijdens de match. Kim is een van de beste shotters van Europa, iedereen weet dat. Maar ik weet ook dat ze vaak het vuile werk opknapt. Ze gaat veel in rebound, speelt met veel energie en kan ook iemand uit de wedstrijd houden. Schio is een betere ploeg met haar op het veld.”

“We gaan ons dus zeker ook voorbereiden op haar. De ploeg die de details het best uitvoert, wint meestal en stoot door naar de finale. Er staan veel spotlights op zo’n wedstrijden. Sommige speelsters zijn dan vaak nerveus of ze willen de heldin zijn. Maar ik denk wel dat wij daarop goed voorbereid zijn want de meesten hebben dit al meegemaakt. Het is inderdaad dezelfde arena van het EK 2017, maar ook daarna heb ik er al verschillende matchen gespeeld, waardoor die EK-herinnering niet meer specifiek vasthangt aan die zaal.”

4. Is de beleving anders naar de Final Four en in omgaan met druk tussen Ekaterinburg en Fenerbahçe?

“Met Ekaterinburg hadden we ook altijd een hele sterke ploeg. We werkten er steeds heel hard en het was een must om telkens te winnen. Extra druk leverde die Final Four dus niet meteen op. Dit jaar hebben we met Fenerbahçe op papier ook een van de sterkste ploegen tegenover ons, maar Fenerbahçe heeft de Euroleague nog nooit gewonnen. Ze stonden al vier keer in de finale, al zeven keer in de Final Four, maar ze slaagden er nog nooit in om die te winnen.”

“In Turkije geloven ze dat er een vloek op hen rust die nu hopelijk verbroken wordt. De aanhang van Fenerbahçe is met miljoenen fans ook enorm, zowel in eigen land als daarbuiten. De druk is enorm bij hen. Het feit dat wij straks geschiedenis kunnen schrijven, geeft ons veel energie en goesting. Dat ik meteen een Euroleague-beker meer zou hebben dan Ann Wauters? Dat zou mooi zijn maar dat is niet mijn motivatie!”

Emma Meesseman en Kim Mestdagh samen bij de Belgian Cats. © VIRGINIE LEFOUR BELGA

Kim Mestdagh: “We mogen niet alleen focussen op Emma”

Het Italiaanse Beretta Famila Schio is er met Kim Mestdagh voor het eerst bij.

1. Waarom verdient jouw club zijn plaats in deze Final Four?

“We speelden een sterk seizoen in de Euroleague met tien overwinningen in veertien wedstrijden. Zo eindigden we tweede in poule B met evenveel zeges als de Turkse groepswinnaar Mersin. In de kwartfinales schakelden we Valencia (Eurocupwinnaar 2021, red.) in drie wedstrijden uit. We hebben er hard voor moeten werken, maar ons stekje in de Final Four is zeker verdiend.”

2. Hoe speciaal wordt die halve finale tegen Emma?

“Twee Belgische speelsters in de Final Four van de Euroleague: dat is volgens mij nog niet vaak voorgekomen. Het is heel speciaal dat straks ook twee Ieperlingen tegenover elkaar zullen staan. In 2015 baskette ik met Castors Braine de finale van de Eurocup tegen het Franse Villeneuve d’Ascq, waar Ann Wauters toen speelde. Die verloren finale was tot nu mijn beste resultaat in een Europese clubcompetitie. En nu is er dus die Final Four van de Euroleague.”

3. Wat zal straks het verschil maken?

“Fenerbahçe heeft een ploeg samengesteld om de Final Four te winnen. Als we een kans willen maken, moeten we de perfecte wedstrijd spelen. Het wordt een do or die-wedstrijd op neutraal terrein… Zeg nooit nooit. Fenerbahçe is de favoriet van het tornooi. Je komt die dus liever zo laat mogelijk tegen. Ik veronderstel dat het straks dezelfde zaal zal zijn als op het EK in 2017 met de Belgian Cats, de Kralovka Arena. Daar wonnen we in de groepsfase alles tegen Montenegro, Rusland en Letland. In de veel grotere O2-arena wonnen we de kwartfinale tegen Spanje en de match om de bronzen medaille tegen Griekenland.”

4. Emma kreeg de onderscheiding MVP (most valuable player, red.) in maart. Ze staat bijzonder scherp op het juiste moment. Wat zijn haar troeven?

“Emma is een van de beste speelsters ter wereld. Haar troeven zijn al lang geen geheim meer. Ze speelt inderdaad op een heel hoog niveau dit seizoen. Aangezien talloze andere toppers haar bij Fenerbahçe omringen, kunnen wij vrijdag niet enkel op haar focussen.”

Fenerbahçe – Schio, vrijdag 14 april om 15 uur.