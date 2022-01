Iebac Ieper Two uit competitie genomen: “Volgend jaar maken we een ruimere kern”

Voor de spelers van VK Iebac Ieper Two zit het seizoen er al op. De Ieperse club, die uitkwam in derde provinciale A, besliste om uit competitie te stappen en voor de rest van het seizoen forfait te geven. “Het was niet meer haalbaar om met onze beperkte kern de rest van het seizoen af te werken”, verdedigt voorzitter Bernard Bode de beslissing.

Iebac Two kon dit seizoen nog geen enkele competitiewedstrijd winnen, maar kan daarvoor heel wat verzachtende omstandigheden inroepen. “Speler-trainer Christoph Dequidt scheurde nog voor de competitiestart zijn achillespees en bovendien beslisten nog twee andere spelers al vroeg om te stoppen”, duidt Bernard Bode.

Vaste kosten

“Daarnaast werden we ook nog geconfronteerd met andere blessures en enkele coronabesmettingen. Omdat een ploeg in competitie brengen toch ook wat vaste kosten met zich meebrengt, zoals scheidsrechtersvergoedingen, verwarming, elektriciteit en trainersvergoedingen, heb ik vorige week de groep samen geroepen en hen gevraagd wat er nog mogelijk was. Uiteindelijk hebben we beslist om ermee te stoppen voor dit seizoen.”

Niet definitief

Het definitieve einde van de tweede ploeg van VK Iebac Ieper is dit echter niet. “Absoluut niet”, is voorzitter Bode duidelijk. “We waren al aan het uitkijken naar versterking voor volgend seizoen en daar gaan we gewoon mee verder. Volgend jaar willen we met een ruimere kern aan de competitiestart verschijnen. We zijn daarvoor ook in onderhandeling met een nieuwe coach, een ex-speler van onze club, en die gesprekken gaan de goede richting uit. Met Iebac Two willen we jongens die op lager niveau willen blijven basketten een forum blijven geven.”

Ondertussen ligt de focus bij Iebac dus volledig op de eerste ploeg. “Maar we hopen in eerste instantie toch vooral dat we vlug opnieuw supporters mogen verwelkomen in onze zaal. Want het enige dat hier de voorbije twee jaar is binnengekomen, zijn facturen…”

(KPL)