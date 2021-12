House Of Talents Spurs walst over Pepinster

In de hoogste klasse van het damesbasketbal kende House Of Talents Kortrijk Spurs geen genade met RBC Pepinster. Lisa Foucart eiste een hoofdrol op in de 57-102 eindstand.

Kortrijk, zonder Sien Devliegher en Emma Van Thuyne, maar met youngster Sara Remacle, begon meteen met het mes tussen de tanden aan de partij. Drie bommen van Foucart zorgden ermee voor dat de 9-19 halfweg de eerste periode op het bord stond. Foucart nam ook de laatste vijf punten voor haar rekening in de 15-29 na 10 minuten. De thuisploeg kwam in de tweede periode beter voor de dag.

De debuterende Remacle deed haar duid in het zakje bij de 33-46 ruststand. Na de koffie stoomde Kortrijk onverminderd verder. De hekkensluiter moest lijdzaam toezien hoe een collectief sterk Kortrijk tot 44-69 uitliep na dertig minuten. Youngsters Baelen en Remacle toonden nog hun klasse. Duhamel mocht de 57-102 eindstand op het bord zetten. Volgend weekend komt Sparta Laarne op bezoek naar de Lange Munte.

(ELD)