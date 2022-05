House of Talents Spurs verliest nipt de tweede finalematch van de play-offs, Lier pakt de titel

Wie de tweede confrontatie voor de kampioenstitel meemaakte, zal het getuigen: dit was een thriller. Kortrijk had het eerste duel thuis verloren met 83-88 en werd warm ontvangen in een groengetinte en kolkende Sporthal in Lier. Winst voor Kortrijk betekende een belle op dinsdag, verlies de kampioenstitel voor de Lierenaars.

Al snel werd duidelijk dat Kortrijk uit zijn nederlaag op vrijdag lessen had getrokken. Het zou defensief een heel stuk beter werk leveren. Robbe Naudts zette met een eerste knappe actie de toon, gevolgd door een drie van Mathieu Coucke (0-5). Robbe zette door, samen met Donovan Walasiak en Sade (7-12). Lier liet zich niet van de wijs brengen (10-12) en daar kwamen Robbe en Alex Laurent alweer op de proppen met een drie (12-18). Helaas ging de voorsprong snel verloren. Stan Naudts rondde het eerste quarter af met twee vrijworpen (19-20).In het tweede quarter liepen de Spurs weer uit: 23-28 na een driepunter van Brecht Guillemyn. De thuisploeg nam weer voorsprong ondanks de felle druk van Spurs. Ruststand 37-35.

Nagelbijter

Kortrijk verloor even de pedalen in het begin van het derde quarter (43-35). Even later verliet Walasiak met een overstretchte elleboog het terrein, maar met de nodige tape en de adrenaline nog in het lijf, ging hij even later opnieuw door. De stand was intussen naar 51-39 geëvolueerd, tijd voor een comeback (54-51) op het eind van het derde quarter. Het vierde quarter was een nagelbijter voor spelers en supporters. Het verschil bedroeg nooit meer dan zes punten in het voordeel van Lier en Sade bracht Kortrijk met twee vrijworpen zelfs even voor (66-67). Een tweepunter van Laurent rolde binnen op 51 seconden van het einde (69-69). Even later stond het 70-69 met nog 20”7 op de shotklok. Een laatste aanval van Spurs lukte niet. Een bestorming van het terrein door een golf groengekleurde Lierenaars maakte dat niemand wellicht het eindsignaal hoorde. Geen belle dus op dinsdag en Guco Lier kampioen.

Kortrijk Spurs: Robbe Naudts 16, Mathieu Coucke 5, Donovan Walasiak 12, Sade Aded Hussein 16, Alex Laurent 11, Stan Naudts 2, Jérome Vandenberghe, Sander Van Caeneghem 4, Brecht Guillemyn 3, Gilles Dieltiens, Pallieter Bevernage.

Shotpower

House of Talents Spurs was samen met de diehardsupporters erg ontgoocheld, begrijpelijk na zo’n intense match, die mits wat geluk in het voordeel had kunnen kantelen. Toch moet ook gezegd dat GUCO de overwinning eerlijk heeft afgedwongen, met regelmatig beter combinatiebasket en shotpower. In de play-offs schakelden ze nummer één, twee en vier van de reguliere competitie uit. Spurs eindigt dus tweede in de reguliere competitie en tweede in de play-offs.

Hiermee zit het basketseizoen erop en wordt het uitkijken naar de plannen en de teamsamenstelling voor volgend seizoen. (SJK)