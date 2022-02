House Of Talents Spurs verliest bij Kangoeroes Basket Mechelen

In Top Division Women verloren de dames van coach Benny Mertens op het veld van Kangoeroes Basket Mechelen met 86-57.

Lisa Foucart opende de debatten voor de Spurs. Morrison dicteerde de wet voor de thuisploeg: 15-5. Foucart en Swords milderden tot 21-16 na 10 minuten. In deel twee was het opnieuw Lisa Foucart die voor de punten zorgde. Met de hulp van Herlihy werd gerust met 39-33-cijfers.

Vervaet diepte in haar eentje de kloof terug uit tot 57-45 na de break. Massey deed haar duit in het zakje: 63-49. In de slotperiode was het vat helemaal leeg bij Kortrijk. Resimont opende met twee bommen. Een 16-0 tussensprint bracht de stand op 79-49. Eva Devliegher en Evi Heyse zorgden nog voor de 23-8 in de slotfase. Eindstand 86-57. Zaterdag staat het burenduel tegen ION Basket Waregem op het programma.

Speelden: Storme, Heyse 2, E. Devliegher 8, Foucart 15, Herlihy 18, S. Devliegher 2, Leire, Swords 8, Decoulombier 2, Duhamel, Van Thuyne 2. (ELD)