House of Talents Spurs speelt alle troeven uit om torenhoge ambitie waar te maken

Nadat de House of Talents Spurs met succes een historische stap heeft gezet en na meer dan 40 jaar opnieuw zijn plaats in de BNXT League te hebben veroverd, volgen er nog tal van andere inspanningen om er echt te staan als grootste basketbalclub van België.

Er wordt geen enkele moeite gespaard om een fantastische toekomst voor de club met meer dan 100 vrijwilligers, 62 ploegen, 1000 leden en 50-tal sponsors te verzekeren.

De ambitie van de House of Talents Spurs vraagt om een sterke leiding en structuur. Deze taak wordt toevertrouwd aan niemand minder dan de 47-jarige Bellegemnaar, Davy Callewaert, die de House of Talents Spurs zal laten groeien tot een volwaardig BNXT-team”, vertelt voorzitter Steve Rousseau. “Met Callewaert krijgt Kortrijk Spurs nu een ‘go tu guy’, een disruptor, een commerciële coach, een people manager én een motivator. Iemand die weet hoe het er op het basketveld aan toe gaat, gezien hij zelf twintig jaar lang in competitie gespeeld heeft.”

Bijzonder doel vooropgesteld voor de herenploeg

De heren A komt volgend seizoen uit in de BNXT league. “Onder leiding van Christophe Beghin, drievoudig speler van het jaar, wordt de lat hoog gelegd. Het doel is om door te stoten naar de Gold League: de eindronde met de vijf beste Belgische teams en de vijf beste Nederlandse ploegen. In dit kader wordt voortgebouwd op het huidige team (Yarick Brussen, Mathieu Coucke, Niels De Ridder, Dani Koljanin, Sean Pouedet) dat wordt aangevuld met extra profs. Vier (eigen) jeugdspelers zullen daarbij ook deel uitmaken van de kern.

Daarnaast werd een unieke sportieve samenwerking afgesloten met ION Waregem. Spelers uit de U16, U18 en U21 met het potentieel om door te stoten naar de BNXT-league zullen worden gescout en ingeschreven bij HOT Spurs en ION Waregem. Wedstrijden betwisten ze met Waregem in Topdivision One of met House of Talents Spurs op BNXT-niveau.

Ambitie en ondernemerschap gaan hand in hand

De stap naar BNXT League heeft natuurlijk ook een zware financiële impact op de club. Het inbrengen van kapitaal is cruciaal om de toekomst te verzekeren en lokaal te verankeren. Kortrijkse ondernemers met een passie voor sport hebben daarom hun krachten en kapitaal gebundeld en Spurs Invest BV opgericht.

Voorzitter van House of Talents Spurs en CEO van House of Talents, Steve Rousseau zorgt samen met Xavier Dewulf ( CEO G&V), Arne Vandendriessche (CEO Signpost Group), Stijn Vandeputte (Executive Chairman Trustteam), Steven Buyse (Managing partner CVC) en Dominique Valcke (CEO Stadsbader) voor een kapitaalinjectie van 1,5 miljoen euro. Er is heel hard gewerkt om het sportieve budget rond te krijgen, maar met dit bedrag is er ook reserve voor als het moeilijker gaat. Lokaal zijn we goed verankerd.”

“Uiteraard is er nog ruimte voor extra investeerders die de sponsoring en verbreding van het netwerk van House of Talents Spurs kunnen garanderen. Elke inspanning draagt bij aan een fantastische toekomst voor de club waar ruimte is voor fun, netwerking, sportieve successen en camaraderie.

Grootste basketbalclub vraagt om basketbaltempel

“Onder het motto ‘Dream big, think big’, zijn er gesprekken opgestart met de stad Kortrijk om de mogelijkheid voor een nieuwe basketarena te exploreren. Een ding is zeker, de ambities voor de toekomst van de House of Talents Spurs zijn torenhoog, maar het ondernemerschap is dat eveneens. Er zijn al verkennende gesprekken geweest met Stad Kortrijk, ze denken mee in die piste. Kortrijk is enorm aan het evolueren wat sport betreft. De Lange Munte is een mooie tempel maar die moet gedeeld worden met het handbal en volleybal, wat niet altijd evident is.”

“Ik ben een heel trotse voorzitter maar enorm dankbaar aan de vele vrijwillegers die zich dag dagelijks inzetten voor de club. Finaal moet uiteindelijk alles uitgevoerd worden, en dat is dankzij hen”, aldus Rousseau.