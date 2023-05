House of Talents Spurs pakt titel in afgeladen volle Lange Munte: “Een ongelofelijke avond!”

Wat een basketfeest heeft Kortrijk achter de rug! Het won in een volgepakte Lange Munte de beslissende titelwedstrijd tegen Donza overtuigend en keert na dertig jaar terug naar eerste nationale. Iedereen genoot volop – ook ‘de oude garde’: “Dit is een ongelofelijke avond!”

Na een lange en slopende competitie zou dus in de allerlaatste wedstrijd over de titel worden beslist. Donza Latem-De Pinte had haar hele supportersaanhang meegebracht, en Kortrijk kende een nooit geziene toeloop van basketliefhebbers, voormalige Kortrijkspelers, Belgian Cats, collega-spelers uit alle mogelijke reeksen, en opvallend veel ouders met Spurs-kids. Daarnaast ook heel wat ‘gewone’ sportliefhebbers die weleens zo’n basketfinale wilden meemaken. Ze werden niet ontgoocheld, integendeel.

Starten met een dunk

De eerste van de drie finalematchen was voor Kortrijk rampzalig verlopen, de tweede werd op karakter gewonnen nadat een achterstand van vijftien punten was weggewerkt in anderhalve quarter, de derde zou een voltreffer worden.

Yarick Brussen luidde met een dunk een feestelijke avond in. Meteen vertrouwen in de ploeg, secure defense, een twee- en een driepunter van Niels De Ridder (7-0). Koljanin deed er nog twee punten bovenop en Donza trok al aan de noodrem: een time-out bij 9-0. Na twee driepunters van Donza zette basketfenomeen Nick Tomsick met drie opeenvolgende driepunters echter de puntjes op de i. De jonge Kortrijkse profspeler Mathieu Coucke zette bij 30-11 het feestgedruis in, en dat zou niet meer verstommen – eindstand: 95-73. De mooiste Kortrijkse basketavond in dertig jaar.

Verstandig gespeeld

“Onze relatief comfortabele snelle voorsprong hebben we op een verstandige manier gebruikt gedurende de rest van de wedstrijd”, analyseerde Sean Pouedet, lid van de nationale U20-preselectie, opvallend nuchter. “Geen overhaaste acties – in tegenstelling tot Donza, naarmate de wedstrijd vorderde. En telkens als de tegenstander scoorde, konden wij tegenprikken. We zijn nooit in de problemen gekomen, en in het laatste quarter toonden we ons zegezeker.”

“De doelen van het seizoen – beker en landstitel – zijn bereikt en we hebben vanavond rond de 3.000 man samengebracht”, reageerde voorzitter Steve Rousseau glunderend. “Aan volgend seizoen denken we vanavond niet, het is nu echt genieten van de topavond. Proficiat aan iedereen die aan het succes van de club heeft meegewerkt!”

Seizoen hard werk

Ook Spurs-coach Christophe Beghin was natuurlijk een heel gelukkig man: “Dit scenario had niemand vooraf kunnen bedenken. De intensiteit in defense moest beter dan in de eerste twee matchen, en we hadden vooral daarop onze focus gelegd. Dat plan werd uitstekend uitgevoerd en dat zorgde ook voor minder druk op de spelers. Donza probeerde wel het tij te keren, maar we hadden telkens een goeie repliek in huis. Ja, de euforie na de match, dat is de beloning van een seizoen hard werken. En die volle tribunes vandaag, dat was écht genieten.”

De Amerikaan Nick Tomsick – goed voor 28 punten – liet zich de felicitaties welgevallen. Hij heeft zijn doel bereikt: “De reden dat ik als speler naar België kwam, was doorstoten naar de BNXT, want die competitie heeft een goeie reputatie. Dit seizoen was het de bedoeling alles te winnen. Maar het was voor mij wat aanpassen aan het meer fysieke spel. Dat we de beker hebben gewonnen en kampioen zijn geworden, is super. Dank aan de medespelers die zich daarvoor dubbelgeplooid hebben. Nu is wat family time voor mij wel nodig. De familie is eenmaal naar België kunnen komen en dat is weinig, maar I’m used to it, ik ben het gewoon.”

Onvergetelijk

Ook de ‘oude garde’ genoot volop van de feestelijke avond. Op de beelden van de bekeruitreiking staat een gelukkige man met baard: Olivier Vanwambeke, 75 en al veertig jaar actief aan de wedstrijdtafel bij de fanionploeg van Kortrijk. “Dit is een avond om nooit meer te vergeten”, zei hij. “Dat ik de 24-secondenchrono nog kan doen met felicitaties van de tafelcommissaris, vind ik top. Maar wat een sterke prestatie van de ploeg! Met Kortrijk terug naar eerste nationale, ongelooflijk!”

De wat oudere basketliefhebbers zullen zich ongetwijfeld Dimitri Demol herinneren, die omstreeks 1990 op zijn zestiende in de eerste ploeg van Kortrijk mocht spelen en kort nadien als junior met de club naar eerste nationale promoveerde. “Het is inderdaad al dertig jaar geleden dat ik als jonge speler de promotie naar eerste meemaakte”, vertelde hij. “Nu ben ik bestuurslid (sportief manager, red.) bij Basket Waregem – onze voorzitter Dieter Debo was er dertig jaar geleden trouwens ook bij, als speler van Kortrijk. Dat een Kortrijkse club er nu opnieuw in slaagt om naar eerste te promoveren, is een supergoeie zaak en een feestje zoals dit waard. Iedereen weet dat we een samenwerking hebben tussen Waregem en Kortrijk. Eigenlijk willen wij daarin nog een stap verder gaan: in de jeugdreeksen een gemeenschappelijke selectie maken van de beste spelers, daarover kunnen we op zijn minst eens nadenken.”

Thuis laten liggen

Onder het Kortrijkse feestgedruis had ook de verliezende Donza-coach Kenneth Desloovere een reactie klaar: “Waar onze sterkte normaal ligt in de sterke defense en van daaruit een snelle transitie, kregen we nu geen bal door de ring of werden onze combinaties door Kortrijk voortijdig onderbroken. Nu waren wij het die de snelle transacties tegen kregen en daarbij werkte Kortrijk heel goed af. Vandaag waren ze de betere ploeg, maar wij hebben het in eigen huis laten liggen, toen Kortrijk vijftien punten achterstond. Onze rebound was toen niet goed genoeg, en Kortrijk had ook wat geluk bij de afwerking. Het is een ontgoocheling om na drie matchen als tweede te moeten eindigen, na een eerste match die uitstekend was.”

Toonbeeld voor jeugd

Kortrijk-captain Brecht Guillemyn wordt sportief manager van de club en heeft dus voor volgend seizoen heel wat werk voor de boeg. Zijn ervaringen als speler zullen daarin ongetwijfeld een nuttige rol spelen. Ook Robbe Naudts heeft zijn spelerscarrière afgesloten met de dubbel. Allebei zijn ze toonbeelden voor de jeugd. Dat hebben de tientallen jonge spelertjes van Spurs live gezien. En voor wie de historische titelavond wil herbeleven, zijn er de foto’s van Philippe Dekoker op de Facebookpagina van de Spurs. Genieten maar! (JS)