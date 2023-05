House of Talents Spurs pakt de titel dankzij knalprestatie tegen LDP Donza

De Lange Munte was volgelopen met een 3000-tal supporters van Kortrijk en Latem-De Pinte voor een beslissende match voor de kampioenstitel. Donza miste zijn start volledig en kreeg de kans niet om het terug spannend te maken.

De Spurs kregen de Lange Munte vol en hadden zich organisatorisch heel goed voorbereid voor de afsluiter van het seizoen. In de aanvang waren de Spurs duidelijk het best bij de les; intercepties in defense en een snelle transitie gecombineerd met een hoog afwerkingspercentage leidden tot een eerste time-out voor Donza bij 9-0. Het werd 11-6 na een driepunter van Unruh, maar Tomsick van Spurs reageerde meteen met een drie. Tomsick had de smaak te pakken en maakte er 24-8 van, een droomscenario. Na het eerste quarter volgde een gelijkopgaand tweede. Tomsick werd wat rust gegund, maar Guillemyn en Pouedet namen goed over, gevolgd door een sterk spelende Mathieu Coucke, die met een verre driepunter de 20-puntenkloof in stand hield: 52-32 bij de rust.

Het was te verwachten dat Donza geprikkeld uit de kleedkamer zou komen, maar alweer Tomsick temperde meteen hun enthousiasme (55-32). Intussen werd stilaan een kampioenenfeestje gecreëerd in samenspel met het publiek en Mathieu Coucke sloot het derde quarter af met een mooie solo 76-50. Hoe Donza ook probeerde om met snelle driepuntshots terug in de match te komen, ze bleven op minstens 18 punten hangen (91-73). In de laatste anderhalve minuut werd vooral de euforie naar het eindsignaal toe opgebouwd en mocht het thuispubliek aan een lange feestnacht beginnen. Eindstand 95-73.

Onverwacht scenario

Coach Desloovere van Donza was ondanks de nederlaag klaar voor een reactie: “Waar onze sterkte normaal ligt in de sterke defense en van daaruit een snelle transitie, kregen we nu geen bal door de ring of werden onze combinaties door Kortrijk voortijdig onderbroken. Nu waren wij het die de snelle transacties tegen kregen en daarbij werkte Kortrijk heel goed af, zoals je van profspelers ook mag verwachten. Vandaag waren ze de betere ploeg, maar wij lieten het zondag in eigen huis liggen, toen Kortrijk op 15 punten achterstand stond. Onze rebound was toen niet goed genoeg en daarbij had Kortrijk ook wat geluk bij de afwerking. Het is een ontgoocheling om na drie matchen als tweede te moeten eindigen na een eerste match die uitstekend was.”

Coach Beghin van Kortrijk Spurs was een heel gelukkig man: “Dit scenario had niemand vooraf kunnen bedenken. De intensiteit in defense moest beter dan in de eerste twee matchen en we hadden daar vooral onze focus op gelegd. Dat plan werd uitstekend uitgevoerd en dat impliceerde ook minder druk op de spelers. Donza probeerde wel het tij te keren, maar we hadden telkens een goeie repliek in huis. Ja, de euforie na de match, dat is de beloning van een seizoen hard werken. We zijn blij dat we ons geluk met zoveel supporters kunnen delen. Dat geeft ons tegelijk goeie moed om verder te werken naar volgend seizoen.”

Genieten

Voorzitter Steve Rousseau genoot van de schitterendste Kortrijkse basketavond in 30 jaar. “De doelen van het seizoen zijn bereikt en we hebben vanavond rond de 3.000 man samengebracht. Aan volgend seizoen denken we vanavond niet, het is nu echt genieten van de topavond. Proficiat aan iedereen die aan het succes van de club heeft meegewerkt.” (SJK)