House Of Talents Spurs op zoek naar zege na twee nederlagen

Na een vrij weekend gaan de dames van House Of Talents Spurs op bezoek bij RBC Pepinster East Belgium. De ploeg van kapitein Silke Storme hoopt tegen de hekkensluiter aan te knopen met een zege na twee opeenvolgende nederlagen.

Na verlies tegen Phantoms Basket Boom en Basket Namur Capitale, is House Of Talents Spurs teruggevallen naar de zevende plaats in het klassement. Vooral de afwerking blijft een werkpunt voor de dames van coach Benny Mertens. “We wisten dat de wedstrijd in en tegen Namen niet dezelfde zou zijn als in het bekerduel”, vertelt Silke Storme (29). “Toen trokken we met 60-89-cijfers aan het langste eind. Nu waren ze wel compleet, en dat merkten we onmiddellijk. Onze eerste helft was niet slecht, maar als je bij de eindafrekening op 26 procent afwerkingspercentage uitkomt, kan je geen wedstrijd winnen. Het werd 73-44. Een beetje frustrerend, zeker als je weet dat het op training wel lukt. We moeten hard blijven werken, en een keertje een goede match kan de kentering betekenen.”

Vertrouwen putten

Zaterdag trekt Kortrijk naar het verre Pepinster. De hekkensluiter won nog geen enkele wedstrijd. “Dit moet een duel worden waar velen vertrouwen moeten uit putten. Nu is dat een beetje zoek, en hopelijk zijn we dan vertrokken. We wonnen tot op heden alle wedstrijden die moesten gewonnen worden, op Phantoms Boom, een rechtstreekse concurrent voor de vijfde stek, na. Ook in die partij bleef ons afwerkingspercentage steken op 35 procent. Een beetje jammer.”

“Het positieve is dat de Amerikaanse speelsters Ashlyn Herlihy en Megan Swords stilaan beginnen mee te draaien. Als nieuwkomers was het voor die meisjes niet makkelijk. Hopelijk blijven ze progressie maken en kunnen ze ons nog veel diensten bewijzen.”

Emma Vanthuyne en Sien Devliegher liggen nog steeds in de lappenmand. “Emma kampt met een stressfractuur aan de voet. Dat betekent een inactiviteit van zes weken. In het beste geval is ze er na de winterbreak terug bij. Sien liep in augustus een fractuur op en hoopt volgende week aan te sluiten. Geen evidente blessures.”

Stijgende lijn

“Ikzelf begon goed aan het seizoen, maar zat daarna in een dipje, waar ik nu aan het uitkomen ben. Tegen Namen was er al beterschap merkbaar. Daar zal de loodzware septembermaand, waar we maar liefst negen partijen afwerken, voor iets tussen gezeten hebben. Nu kan het enkel nog in stijgende lijn gaan”, besluit Silke Storme. (ELD)

Zaterdag 11 december om 18 uur: RBC Pepinster East Belgium – House Of Talents Spurs.