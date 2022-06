House of Talents Spurs is vicekampioen in tweede nationale

In twee matchen werd beslist over de kampioenstitel in tweede nationale. Guco Lier zette zijn stuntreeks tegen de toppers van de reeks verder: Kortrijk werd geklopt. We blikken even terug met een Kortrijkse exponent van Spurs, Mathieu Coucke.

“De eerste match tegen Lier (verloren met 83-88, red.) was een enorme teleurstelling”, geeft Mathieu toe. Thuis hadden we dit jaar nog niet verloren en dan gebeurt het in een van de belangrijkste matchen van het jaar. We controleerden de wedstrijd goed, maar kregen toen een bommenregen (7 op 8 pogingen) te slikken. We hadden gedacht zonder stress naar Lier te kunnen gaan. Nu lag er méér druk op onze schouders.”

“Daags na de eerste match hadden we videobespreking en een shottraining, daarna nog wat 5 tegen 5, maar niet voluit. Agressiever in defense, dat was een van de werkpunten. De motivatie was er, omdat het zondag in Lier misschien de laatste match van het seizoen zou worden.”

Tweede match

“Zondag deden we het defensief beter: 70 punten tegen, tegenover de 88 van vrijdag. Het was zo’n spannende match, waarin een aantal miscommunicaties ons punten hebben gekost. Het kon ook beter op de vrijworplijn, elk detail was belangrijk. We verloren met het kleinste verschil: 70-69.”

“Of Lier de titel verdiend heeft gewonnen? Dat hadden wij ook wel verdiend op basis van de tweede competitiehelft. Hadden we Melsele niet geklopt in de laatste competitiematch, waarin we een achterstand van 25 punten in het laatste quarter goedmaakten, dan speelde Lier zelfs de play-offs niet. Toch slaagde Guco erin de drie sterkste ploegen van de reeks in de play-offs te kloppen, wat bijzonder sterk is.”

“Ik denk dat we ondanks de vermoeidheid in de ploeg toch dinsdag de belle hadden kunnen winnen. De sfeer in de Lange Munte en de steun van het publiek zouden ons wel over de streep getrokken hebben. Ik probeer de verloren play-offfinales te zien als een leerrijke ervaring, die ik meeneem.”

Naar de States

“De trainingen van de club zijn nu afgesloten. Eerst ga ik een paar dagen relaxen en dan met wat fitness de conditie op peil houden. In juli vertrek ik voor een dikke week naar North Carolina met Joriek Michiels van de Antwerpse Elite Academy. Hij contacteerde me voor een intensieve basketstage met Amerikaanse en andere baskettalenten. De bedoeling is om daar veel van op te steken.”

Verder met Spurs

“Er is een akkoord met de club om nog zeker twee jaar in Kortrijk te blijven, waar ik al heel mijn leven speel. Mijn doel was eerst profbasketspeler te worden, maar ik wil altijd beter worden. Dus stel ik mijn doel elk jaar bij. Vorige zomer heb ik offseason hard aan mijn fysiek gewerkt, waarvan ik dit seizoen wel de progressie heb gevoeld. Hoe de ploeg voor volgend seizoen zal uitgetekend worden, dat horen we wel. Dat er verder geprofessionaliseerd wordt, is voor de club een zekerheid. Met coach Christophe Beghin was het contact nog beperkt, maar ik kijk er al naar uit”, besluit Mathieu, die eind juli 22 wordt. (SJK)